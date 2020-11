Jorge Palma sobe ao palco do Mini Bar para um jantar-concerto

O Mini Bar de José Avillez mudou-se da Rua António Maria Cardoso para o Chiado, e é lá que o chef tem posto em prática o conceito de refeições musicadas iniciado no Canto, entretanto encerrado. A 23 de Novembro é a vez de Jorge Palma subir ao palco do restaurante no Bairro do Avillez.

O jantar tem início às 19.00 e dura até às 20.00. O menu especial de degustação tem o valor de 150€ por pessoa (sem bebidas incluídas). O concerto, por sua vez, decorre entre as 20.30 e as 21.30.

O bilhete para o evento (que incluiu o menu de degustação e o concerto) deverá ser adquirido através do site minibar.pt. Fica a promessa de “um concerto cheio de emoção, poesia e canções que se tornaram hinos intemporais da música portuguesa”.

