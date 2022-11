José Avillez volta a receber a chef brasileira Kátia Barbosa, desta vez em Cascais

Há 20 anos à frente do Aconchego Carioca, no Rio de Janeiro, Kátia Barbosa estará no Cantinho do Avillez a preparar feijoada à brasileira.

Foi mesmo antes da pandemia, antes de nos termos fechado em casa, que José Avillez deu palco a Kátia Barbosa, “a rainha da comida popular brasileira”, como foi apelidada pelo Guia Michelin. Quase três anos depois, a chef está de volta a Portugal, novamente pela mão de Avillez. No Cantinho do Avillez, em Cascais, só este sábado ao almoço, há feijoada à brasileira.



DR Feijoada à brasileira

E não é uma feijoada qualquer, ou não fosse este um dos pratos mais elogiados da chef brasileira, há mais de 20 anos à frente do Aconchego Carioca, no Rio de Janeiro. “Com feijão preto e carnes salgadas, couve à mineira, farofa, aipim frito e laranja, a feijoada à brasileira de Kátia Barbosa promete ‘aquecer’ o coração e o paladar de todos os que vierem ao Cantinho do Avillez em Cascais experimentar este prato único da gastronomia brasileira”, anuncia em comunicado o grupo Avillez.

O almoço terá o preço de 35€ e inclui, além do prato, caipirinha, água e café. Uma oportunidade que, quem sabe, se possa voltar a repetir no futuro, já que em Agosto, numa pequena entrevista ao Globo, Kátia Barbosa deixou no ar a possibilidade de vir a abrir um Aconchego Carioca em Lisboa. “Quero abrir uma filial do Aconchego Carioca em Lisboa”, disse a chef, sem adiantar mais.

R. da Palmeira 6A (Cascais). Reservas em www.cantinhodoavillez.pt

+ No Soul Burguer, os hambúrgueres são uma homenagem a artistas negros

+ No Jardim do Senhor Lisboa, a inspiração vem da Dinamarca e os vegetais são as estrelas