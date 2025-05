José Condessa integra o elenco de nova série da Netflix

Depois de Rabo de Peixe, José Condessa vai regressar ao catálogo da Netflix, desta vez numa produção espanhola. Chama-se El problema final, um thriller de mistério que adapta o romance homónimo, publicado em 2023, de Arturo Pérez-Reverte, autor que tem visto parte da sua obra ser adaptada à televisão e cinema, com destaque para o filme A Nona Porta, de Roman Polanski, inspirado no romance El Club Dumas.

Com uma trama ambientada na Primavera de 1959, El problema final é uma história em cinco episódios que adopta a clássica fórmula do mistério em que todos são suspeitos. Neste caso, 13 pessoas ficam presas num hotel localizado num pequeno ilhéu perto de Maiorca, devido a uma forte tempestade. E uma das hóspedes, uma turista britânica, aparece morta. O que inicialmente aparentava ser um suicídio cedo se transforma numa investigação liderada por Hopalong Basil, actor reformado que em tempos interpretou Sherlock Holmes no grande ecrã. Uma homenagem ao actor Basil Rathbone e ao famoso detective criado por Arthur Conan Doyle, que Rathbone interpretou por diversas vezes entre as décadas de 1930 e 1940.

©DR José Condessa, em 'El problema final'

O actor espanhol José Coronado é quem veste a pele de Basil, enquanto que José Condessa será um personagem chamado Toni. A rodagem arrancou em Abril em Lloret de Mar e a Netflix espera que se prolongue por dois meses. A segunda fase da rodagem terá lugar no centro de produção da Netflix em Tres Cantos, bem como em vários locais de Madrid e Toledo.

