Juliana Bezerra e Brigadeirando lançam colecção limitada a saber a Verão

Se o chocolate vai bem com (praticamente) tudo, o mesmo se pode dizer das jóias. Não é por isso de estranhar que Juliana Bezerra se tenha unido novamente a Carolina Henke para, juntas, desenvolverem uma micro-colecção à medida do Verão.

Pouco se sabe sobre o que aí vem porque as duas marcas querem criar um momento exclusivo. Daí que a venda desta micro-colecção aconteça apenas durante dois dias, esta quinta e sexta-feira, na loja-atelier de Juliana Bezerra, no Restelo.

“Queria e sentia que era preciso lançar uma ou mais peças inspiradas no Verão, só que queria um conceito mais simples e livre, e que fosse mesmo especial”, diz à Time Out Juliana Bezerra, sem levantar muito o véu, mas revelando que “todas as peças são colares com conchas”.

Já do lado da Brigadeirando, Carolina Henke, conta que as peças e os produtos foram logo pensados para só existirem mesmo neste venda flash. “Começámos logo a pensar algumas peças e produtos exclusivos só para essa quinta e sexta-feira: conchas de chocolate, sabores de brigadeiros de Verão, [como] laranja com pistácio, morango com chocolate tradicional, lima limão, e claro o tradicional”, conta. E acrescenta: “Tudo isso regado com um design feito especialmente para esses dois dias".

DR

Esta é a terceira colaboração entre Juliana Bezerra e Carolina Henke. A última aconteceu em Fevereiro com uma colecção que celebrava o amor e se inspirava na tradição minhota dos lenços dos namorados.

A loja estará aberta apenas da parte da tarde (das 13.00 às 19.00) e se estiver a pensar passar por lá, Juliana Bezerra dá o mote no convite: “Escolhemos duas frases: a minha "quem é do mar não enjoa", remete para a canção brasileira que já deu nome a duas das minhas coleções; a da Carolina, fala-nos sobre o calor, "dia de luz, festa de sol".

Rua Gonçalves Zarco, 2B (Restelo). Qui-Sex 13.00-19.00

