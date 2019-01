Junta de Benfica quer ouvir população sobre entrada da EMEL no bairro

Para 11 e 12 de Janeiro, a Junta de Freguesia de Benfica organizou uma Consulta de Bairro para os residentes dizerem de sua justiça: o que acham sobre a entrada do estacionamento tarifado em alguns arruamentos?

A Junta de Freguesia de Benfica vai realizar esta sexta-feira e sábado uma consulta aberta aos residentes nas ruas da zona 045 sobre a entrada da EMEL na Rua Barroso Lopes, Rua Paulo Renato, Rua Dr. João Couto, Rua Julião Quintinha e partes da Avenida do Colégio Militar, da Estrada de Benfica e Rua Joaquim Paço de Arcos. Vias que poderão vir a ter estacionamento regulado.

Segundo comunicado no site oficial desta junta de freguesia, “o resultado desta consulta irá determinar a entrada, ou não, da EMEL nesta zona, respeitando o compromisso da Câmara Municipal de Lisboa de se implementar o estacionamento regulado pela EMEL apenas nas zonas definidas e aprovadas com a Junta de Freguesia de Benfica, e de acordo com o consenso alcançado com moradores, respeitando assim a vontade da população”. A mesma nota acrescenta que “a vontade dos moradores continua a ser condição essencial para que se avance com o processo de estacionamento regulado e tarifado pela EMEL em cada zona da freguesia, e apela a todos os moradores das ruas definidas para que participem nesta consulta”.

Entrámos em contacto com a assessoria da administração da EMEL para perceber se o resultado desta consulta popular em Benfica seria vinculativo. A resposta foi que “a consulta pública que está a ser realizada é da inteira responsabilidade da Junta de Freguesia de Benfica, não tendo a EMEL qualquer tipo de envolvimento nesse processo”.

Em resposta à mesma pergunta, a Junta de Freguesia de Benfica esclarece que “o resultado da consulta pública é importante na decisão e no parecer que a Junta Freguesia de Benfica vai tomar em relação a entrada ou não da EMEL na freguesia”, e que “de acordo com o regulamento geral de estacionamento na via pública na cidade de Lisboa (EMEL) as juntas de freguesia têm de emitir um parecer sobre as zonas de estacionamento de duração limitada". "É neste sentido que a Junta de Freguesia está a realizar uma Consulta de Bairro aos moradores da zona 045 onde a pressão de estacionamento tem colocado em causa a qualidade de vida dos moradores. Se os resultados desta consulta forem no sentido da entrada da EMEL nesta zona a Junta de Freguesia desencadeará o processo junto da EMEL, caso contrário não dará o seu parecer favorável”.

