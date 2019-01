LU.CA vai ter uma cafetaria para miúdos

A EGEAC lançou um concurso para a exploração da cafetaria do LU.CA e há espaço para todo o tipo de propostas. Desde que acompanhem a missão do teatro que se dirige ao público infanto-juvenil.

Nasceu em Junho do ano passado para se dedicar em exclusivo às crianças e a um público mais jovem. E agora precisa de uma cafetaria à altura desta missão.

"Será valorizada uma proposta de exploração que reconheça a missão e a actividade do LU.CA, apresentando uma mais-valia de natureza cultural e de adequação ao espaço e aos públicos”, lê-se no documento disponibilizado online pela EGEAC que explica as condições para a concessão. Embora estejam à espera de todo o tipo de propostas que se encaixem num espaço deste género, espera-se comida saudável e limonada.

O espaço de cafetaria do LU.CA, que inclui o foyer e será concessionado numa primeira fase por três anos, tem uma área total de 22,85m2 e já inclui bastantes equipamentos, do frigobar com portas de vidro ao espremedor de citrinos (lá está, limonada a caminho). A cafetaria servirá principalmente como serviço de apoio à sala de espectáculo e à programação e deverá fornecer refeições ligeiras, bebidas e outros géneros alimentares de pastelaria e snack-bar.

Quanto ao horário de funcionamento, as condições para a concessão da cafetaria definem que o espaço deverá funcionar, no mínimo, aos fins-de semana (sábados das 14.30 às 18.30 e domingos das 10.30 às 18.30), já que a maioria das sessões acontece nesses dias. No entanto, também deverá estar aberta sempre que ocorram actividades no LU.CA noutros horários (nesse caso, a EGEAC terá de informar com pelo menos 30 dias de antecedência).

Quanto ao valor mensal, as propostas devem incluir um valor mínimo de 150€, mas atenção: a contrapartida económica é um dos critérios de avaliação das propostas e entre 150€ e 199€ vale apenas 25 pontos para a avaliação final. Propostas com valores a partir de 300€ recebem 100 pontos neste critério que vale 30% da nota final. Os outros são “Qualidade e mais-valia do projecto apresentado, atendendo à valorização da missão e a actividade do LU.CA e adequação ao espaço e aos públicos” (30%); “Viabilidade económica do projecto” (30%); e “Curriculum do proponente” (10%).

As propostas podem ser submetidas por email até às 18.00 de 18 de Janeiro e pode visitar o espaço até esta quarta-feira durante a tarde (14.30-18.00). Saiba tudo aqui.

+ Jardim Botânico Tropical encerrado para obras

+ Cinco bares em teatros: quando os copos sobem ao palco