Jardim Botânico Tropical encerrado para obras

Nasceu em 1906 como Jardim Colonial e as últimas grandes obras de remodelação aconteceram nos anos 1940. Agora encerrou ao público para voltar a renascer.

As portas do Jardim Botânico Tropical (JBT), em Belém, fecharam esta segunda-feira para obras de remodelação. Numa primeira fase as obras têm por objectivo “intervencionar infraestruturas e parte do jardim, como caminhos e elementos de água, bem como a recuperação de novos espaços visitáveis, como o Jardim dos Cactos que se encontra encerrado há várias décadas”, lê-se no site oficial da Universidade de Lisboa (UL). Afinal, este espaço verde da cidade passou a integrar o património universitário em 2015, na sequência do processo de extinção do IICT – Instituto de Investigação Científica Tropical cujas funções passaram a estar integradas na UL e também na Direcção-Geral do Livro, Arquivo e Bibliotecas (DGLAB).

Gerido em conjunto com o Museu de História Natural e da Ciência e com o Jardim Botânico de Lisboa, o JBT vai estar em obras durante nove meses, mas é possível que algumas partes do jardim abram ao público antes disso.

O Jardim Botânico Tropical alberga colecções de plantas vivas, uma xiloteca (colecção de madeiras), um herbário e também colecções zoológicas que servem projectos de investigação realizados com o Departamento de Ciências Naturais.

Foi a 25 de Janeiro de 1906 que o ministro da Marinha, Manuel António Moreira Júnior, criou o então baptizado Jardim Colonial que se destinava a apoiar o ensino agrícola. Começou por funcionar nas Estufas do Conde de Farrôbo (onde hoje mora o Zoo de Lisboa), mas em 1912 foi transferido para os terrenos actuais. Em 1940 foi integrado na Exposição do Mundo Português – Secção de Etnografia Colonial e foi nessa altura que foram realizadas obras de adaptação do jardim. Em 2007, tanto o Palácio Nacional de Belém como todo o conjunto onde se integra o Jardim Botânico Tropical, foi classificado como Monumento Nacional.

