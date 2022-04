“Junta-te à Dança” para três dias de festa em Benfica

O festival de dança organizado por Cifrão volta ao Palácio Baldaya, este fim-de-semana, com espectáculos e workshops para todas as idades.

“Junta-te à Dança” é o convite de Cifrão, fundador da Arcade Center, uma escola localizada nos jardins do Palácio Baldaya, onde o festival com esse mesmo nome se volta a realizar de 29 de Abril a 1 de Maio. Além de assinalar o Dia Mundial da Dança, que se celebra esta sexta-feira, o evento convida a aprender e a praticar um ou outro passinho em família. O programa, organizado em parceria com a Junta de Freguesia de Benfica, inclui desde espectáculos até workshops para todas as idades.

A mostra coreográfica prevê três espectáculos: Terra Mãe (29 de Abril), Pedra e Cal (30 de Abril) e Salão Emergente (1 de Maio). Mas também estão programados vários workshops no sábado, a partir das 10.00. Destacam-se, por exemplo, as danças orientais (10.45) apresentadas pela Nova Academia de Lisboa e a dança criativa para pais e filhos (12.15), que será orientada pelo Clube Andaluz.

Neste festival, também será possível participar numa festa social ou numa batalha de dança. Ambos os eventos estão marcados para domingo, 1 de Maio.

Jardins do Palácio Baldaya (Benfica). 29 Abr-1 Mai, Sex-Dom 10.00. Entrada livre.

