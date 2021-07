Juntas de Freguesia juntam-se ao Património com visitas gratuitas

Em parceria com várias Juntas de Freguesia de cinco concelhos da área de Lisboa, os Serviços Educativos dos Museus, Monumentos e Palácios da Direção-Geral do Património Cultural lançaram o projecto-piloto Junta(te) ao nosso Património. Uma iniciativa pensada para a população mais idosa, muito afectada pelo isolamento durante a pandemia, com o objectivo de a reaproximar do Património Cultural. Durante os meses de Verão, de Julho a Setembro, o projecto prevê a organização de uma visita guiada gratuita por semana de dois grupos de dez pessoas de cada uma das Juntas de Freguesia participantes.

Trocado por miúdos, os moradores da Junta de Freguesia de Odivelas podem reservar a sua visita ao Museu Nacional do Azulejo; a Junta de Freguesia de Bucelas leva-os ao Museu Nacional dos Coches; a União de Freguesias de Oeiras, S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias ao Museu Nacional da Música; os da Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica rumarão ao Museu Nacional do Teatro e da Dança e Museu Nacional do Traje; a Junta de Freguesia de Mafra leva os fregueses ao Palácio Nacional da Ajuda; e a Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho promete explorar o Palácio Nacional de Mafra com os seus habitantes.

A informação sobre a formação dos grupos de visitantes, bem como as datas das visitas estão a cargo de cada Junta de Freguesia parceira. Já com datas lançadas está a Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, que marcou visitas para as quintas-feiras do mês de Julho, dias 8, 15, 22 e 29. À Time Out, o presidente Carlos Manuel Gonçalves revela que já foram contactadas associações de pensionistas, reformados e idosos da freguesia, que responderam com entusiasmo, acrescentando que a Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho decidiu, a cada visita, “incluir dois jovens, estabelecendo uma ponte intergeracional”.

Mais informações sobre as visitas deverão ser obtidas junto de cada uma das Juntas de Freguesia, onde são feitas todas as inscrições.

