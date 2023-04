JustLX. A feira de arte contemporânea regressa em Maio

Faz parte da Art Week de Lisboa, uma semana dedicada a vários eventos culturais na cidade, e invade o Centro de Congressos de Lisboa nos dias 25 a 28 de Maio: é a 4a edição da JustLX.

Este ano, serão apresentados cerca de trinta expositores vindos de Espanha, Inglaterra, Irão, Perú e Filipinas – além, claro, da representação nacional. A feira tem vindo a apostar em novas galerias e artistas emergentes, procurando contribuir para a visibilidade da arte nacional, e procura inserir jovens artistas portugueses em colecções tanto de Madrid como de Lisboa.

Para além destas apostas, a JustLX também se compromete a tornar a arte mais acessível, aproximando-a de uma nova geração de coleccionadores. O Curador Óscar García García, actual director da JUSTMAD, em Madrid, assume também a direção desta 4º ediçãoem Lisboa.

Até 7 de Maio, o bilhete tem o valor de 6€. A partir deste dia, o preço sobe para 12€.

No primeiro dia do evento, 25 de Maio, as portas vão estar abertas ao público das 14.00 às 21.00. Já nos dias 26 e 27, o evento arranca às 12.00 e encerra às 20.30. No último dia do JustLX, o Centro de Congressos está aberto das 12.00 às 18.00.

Praça das Indústrias, 1 (Belém). 25-28 de Maio. Vários horários. 6€-12€

