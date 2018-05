JustLX: a feira de arte que acontece pela primeira vez em Portugal

Há um quilómetro a separá-las. Uma no Museu da Carris, outra na Cordoaria. Exatamente nos mesmo dias em que decorre a ARCOlisboa, de quinta a domingo, há uma outra feira de arte que acontece pela primeira vez por cá – a JustLX.

Enquanto a ARCOlisboa se instala na Cordoaria Nacional, a estreante JustLX apodera-se do Museu da Carris para mostrar as manifestações artísticas actuais com o compromisso tecnológico e meio-ambiental como ponto de partida na criação contemporânea.

A Artfairs, entidade espanhola que organiza esta feira, tem a tradição de anos em fazer uma feira alternativa durante a ARCO em Madrid e o mesmo vai acontecer por cá. A Just Lx pauta-se pela arte, coleccionismo e a sua sustentabilidade, e apresenta-se como uma feira com uma representação forte de galerias portuguesas, espanholas e internacionais, e com uma aposta na gastronomia luso-espanhola, com a fusão de cozinha e criação, na parte exterior do Museu.

A Acervo, a 111, a Art Concept Alternative, a Art Concept Alternative, a Bessa Pereira, a Ocupart ou a galeria Miquel Alzueta são apenas algumas das galerias que se vão fazer representar nesta feira.

Museu da Carris. Rua Primeiro de Maio, 101. Qui 15.00-22.00, Sex-Sáb 13.00-22.00, Dom 12.00-18.00. 10€.

