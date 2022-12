Kids R troca Odivelas por Lisboa, mas mantém o espírito de brincadeira

Susana Alvarinho decidiu mudar a Kids R de Odivelas para Lisboa. Agora, só tem de rumar até Benfica. Apesar de ter perdido uns quantos metros quadrados, a concept store de design e decoração infantil não só continua a ser um convite aos cinco sentidos como viu a sua oferta crescer, com a entrada de marcas como a Treasure Trunks, com baús para guardar recordações ou brinquedos. “Estou ainda a fechar uma outra marca, com quem estou em contacto já desde que criei a Kids R, há cerca de dois anos, que é a Oliver Furniture, uma marca dinamarquesa de mobiliário infantil, que tem uma qualidade e design fantásticos”, assegura Susana, que também é a responsável por trás da Bebé W, uma marca de cabazes personalizados para bebés, também disponíveis neste novo showroom.

© Mariana Valle Lima

Ainda antes de entrarmos, reconhecemos o aroma a pó de talco, que já conhecíamos da antiga morada. A estética em tons pastel, as texturas dos têxteis e a música ambiente mantêm-se. E os artigos feitos em madeira, do mobiliário minimalista aos brinquedos didácticos, como equipamentos de ginástica inspirados na natureza, também continuam a destacar-se. Mas já não há tanto espaço para os mais novos correrem. Não faz mal, continua a haver pelo menos uma zona onde eles se podem sentar a apreciar o que os rodeia. No chão, repousa um tapete lavável Eco-City (195€), que também é uma pista para veículos, de preferência eléctricos, com sinalização de trânsito, árvores e até uma estação de carregamento EV. E, para absoluto gáudio dos mais novos, inclui nove acessórios, todos feitos à mão em algodão natural.

“Não foi fácil encontrar este espaço. Eu andava à procura já desde o início do ano, porque o período em Odivelas foi um período experimental da marca. Tínhamos acabado de sair de uma pandemia e eu queria correr o menor risco possível, ou seja, a estratégia não foi tanto a localização mas a aposta nas redes sociais. Entretanto, deu para perceber qual é o meu perfil de cliente: médio/médio-alto e oriundo quase todo de Lisboa e da zona de Cascais e Estoril. Por isso é que fazia todo o sentido mudar de morada”, diz-nos Susana, antes de revelar que, além de continuar a mudar frequentemente os artigos em exposição, estão previstas também várias novidades. “Estou sempre atenta às tendências. Por exemplo, ao mobiliário Montessori, que é um método desenvolvido pela médica e pedagoga Maria Montessori, que facilita e promove, entre outras coisas, o movimento da criança dentro do quarto, colocando tudo à sua altura, o que lhes oferece autonomia. É uma preocupação dos pais também, o que é bom, porque demonstra que são pais informados.”

© Mariana Valle Lima

Susana Alvarinho continua a investir também em consultoria para a criação de espaços dedicados aos mais novos. Para isso, conta com parcerias com designers de interiores para diferentes serviços, desde home styling em formato online até projectos de decoração chave-na-mão. “Há dois tipos de projecto que nos pedem muito: a remodelação de quartos de bebé para criança e a criação de quartos de brincar. Quando começamos a pensar no que fazer, o objectivo é sempre o mesmo, que tudo fique em harmonia, isto é, que tenha equilíbrio visual e que, acima de tudo, funcione para a criança”, partilha. “Não vale muito a pena comprar peças isoladas. Faz muito mais sentido pensar previamente nas peças que se quer, colocá-las num moodboard, com a ajuda de um profissional, e a partir daí desenvolver o resultado final. É muito importante porque acontece muito os pais entrarem aqui e gostarem de tudo.” Ainda assim, há um bestseller claro: o papel de parede Savanna (51€), de Kasia Goraj Stróżyńska e Kasia ‘Bachor’ Rostkowska. A culpa será com certeza dos miúdos mais exploradores, que não resistem à oportunidade de tornarem os seus quartos numa verdadeira selva.

+ A nova Time Out Lisboa de Inverno cheira a Verão

+ Olhem quem voltou: as caixas 2por1 Deluxe da Time Out Lisboa