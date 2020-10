Kitchen Dates: jantares para desafiar a cozinhar sem desperdício

De um lado Rui Catalão e Maria Antunes, dos Kitchen Dates. Do outro, Miguel Peres, do Pigmeu, em Campo de Ourique. Será assim o primeiro desafio Zero Desperdício, lançado pela dupla que abriu o primeiro restaurante sem caixote do lixo em Portugal.

“Esta é uma série de jantares em que convidamos um chef a juntar-se a nós para cozinhar de acordo com os nossos princípios”, explica o casal. O primeiro jantar será com o chef do Pigmeu, “habituado a cozinhar sobretudo com porco”, e realiza-se a 14 de Outubro. Aí, será desafiado a sair da zona de conforto para um jantar totalmente vegetal. O menu será elaborado com alimentos prestes a serem descartados, sendo que apenas pouco tempo antes será dito ao convidado que produtos terá à disposição para a confecção.

O menu, composto por seis momentos (três deles a cargo dos Kitchen Dates e os restantes a cargo de Miguel Peres) terá um custo de 25€ por pessoa, com bebidas não incluídas. Devido às restrições impostas pelo contexto pandémico, é obrigatória reserva, podendo escolher entre dois horários (19.00 ou 21.00).

Rua do Seminário, 7A (Telheiras). 21 580 4677. 14 Out, 25€.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Os melhores vegetarianos da cidade

Share the story