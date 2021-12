Kitchenette abre segundo espaço e lança marca de comida com Joana Barrios

Joana Barrios é mulher de mil afazeres. Tão depressa a vemos na televisão de avental posto, como a falar de moda como poucos o fazem. Ora está no teatro, ora edita livros, como acabou de fazer com Sopeira, o seu terceiro livro de receitas, este dedicado inteiramente às sopas. Agora, antes de o ano acabar, tira mais um coelho da cartola: uma marca de comida com receitas desenvolvidas por si.

E vai tudo acontecer na Kitchenette. A pop-up store de Campo de Ourique ganhou um segundo espaço, na Rua Coelho da Rocha, no mesmo bairro, e é por lá que encontraremos a Bellícia, que Joana Barrios, desenvolveu em parceria com Joana Duarte, a mãe da Kitchenette. A loja abre já esta segunda-feira. E o que é que se encontrará por lá? Sopa, pois claro, e bolo-rei. “Foi mesmo uma coincidência [a marca ser lançada quase ao mesmo tempo que o livro] porque já havia uma vontade, muito mais da Joana do que minha, que me perguntava se não queria fazer um produto alimentar”, contou Barrios à Time Out, numa altura em que se ultimavam todos os detalhes.

Diariamente, haverá uma sopa diferente, que pode ser consumida neste novo espaço (2,70€/malga), ou ser levada para casa – haverá um “kit volte sempre” com um boião de vidro de dois litros que servirá de convite a regressos para que se volte a encher (16€ + 10€ do frasco e inclui desconto de 2€ para a próxima vez). “Quando estás a recolher para ir para casa, podes vir aqui comprar a tua sopa ou encher a tua vazilha com mais sopa”, explicava Joana Barrios. Mas se a sopa é o produto estrela, nas redes é o bolo-rei que tem sido partilhado – e o melhor é aproveitar porque só vai estar à venda nesta época (27€/750g). “Parece um bolo-rei, cheira a bolo-rei, mas não é o bolo-rei dos vossos sonhos ou pesadelos. Tem uma massa leve e muito fofa, que escorrega das mãos enquanto se trabalha e que se derrete na boca quando se morde”, começa por escrever no seu Instagram a fashionista. “Está recheado de mirtilos, framboesas e do melhor chocolate negro da Melgão. Após muitas indecisões, chegámos à conclusão que o tamanho que o millennial aprecia é apenas este, que pressupõe um compromisso sério, porém sem necessidade de levar a casa dos pais.”

As encomendas do bolo podem ser feitas no site da Kitchenette ou directamente na loja. Quanto ao nome da marca, tudo não passa de uma brincadeira: “Os meus filhos dizem belícia para dizer belo e delícia. É tão simples quanto: desiste de tudo o que estás a fazer porque os teus filhos são muito mais fixes do que tu. Isto é o trust fund deles”.

Brincadeiras à parte, a Bellícia é coisa séria, asseguram as Joanas. “Queremos crescer para além das sopas. A Bellícia é uma marca que a Kitchenette desenvolve em conjunto com a Joana e que a seguir queremos levar para outros espaços, não necessariamente espaços da Kitchenette”, explica Joana Duarte. “A profissão da Joana é abrir a porta da cozinha e eu estou aqui. A ideia agora é também ter isto um bocadinho em todos os bairros”, acrescentava Joana Barrios.

Esta nova loja estará aberta de segunda a sexta-feira e nos planos estão já o café de especialidade e uma vitrine cheia de comida – provavelmente uns bons croquetes e uns bons pastéis de bacalhau para acompanhar a sopa. Em Janeiro, deverá chegar o delivery. “Ninguém está aqui a inventar a pólvora, podes é criar uma marca através de um património comum”, conclui Joana Barrios que só nos quer mostrar como a sopa é fixe.

Rua Coelho da Rocha, 72-A (Campo de Ourique).

