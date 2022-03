Kitchenette assinala Dia da Mulher com menu colaborativo e conversas de mulheres para mulheres

No dia 12 de Março, o Kitchenette Pop Up Café, em parceria com o projecto Cordão, recebe um menu colaborativo que junta três projectos diferentes de mulheres. 5% do valor das receitas revertem a favor da UNFPA.

O Dia Internacional da Mulher é uma data que celebra as mulheres, mas que também lembra as desigualdades. As mulheres continuam a receber salários mais baixos, a desempenhar a maior parte do trabalho doméstico ou a ser a esmagadora maioria das vítimas de violência doméstica. A pensar nisto, a Kitchenette juntou-se ao projecto Cordão para lançar uma programação dedicada às mulheres. “Amassa o Patriarcado” é o mote das actividades que se dividem num menu colaborativo, a 12 de Março, no Kitchenette Pop Up Café, e numa t-shirt manifesto.



O evento acontece este sábado, dia 12, no mais recente espaço da Kitchenette, no número 72 da Rua Coelho da Rocha, em Campo de Ourique. Entre as 16.00 e as 21.00 pode provar os petiscos de três projectos de mulheres: Joy Food Experience, Anaís Almeida e Falafel Pop-Up. O primeiro é de Alice Artur e Joana Bento e consiste numa plataforma de conceitos de comida que procura ligar pessoas e incluir todos à volta da horta, do fogão e da mesa. Já Anaís Almeida é uma hispano-italiana que explora a cozinha através das suas raízes multiculturais – e vai participar no menu com três pratos típicos. O último projecto sai das mãos de Lia, uma arquitecta e cozinheira que dá preferência a alimentos esquecidos e sazonais com inspiração na região da Covilhã.



O menu, exclusivo deste dia, inclui happy-hour de cerveja até às 18.00 e pratos a partir dos 4€. Do valor angariado, 5% reverte a favor da UNFPA, a agência das Nações Unidas para a saúde sexual e reproductiva que luta para proteger os direitos de mulheres e crianças.

Além dos petiscos, a programação inclui ainda conversas sobre temas de mulheres para mulheres moderadas por uma representante do projeto Cordão. Esta iniciativa, que funciona a partir de uma página de Instagram, serve como um espaço de partilha de experiências reais de mulheres e homens sobre temas como a maternidade, a violência obstétrica ou depressão pós-parto.

Já a partir de hoje, dia 8, está disponível para venda a t-shirt manifesto com a frase “Amassa o Patriarcado” que também nasce desta parceria entre a Kitchenette e o projecto Cordão. Com design e ilustração de Sofia Rufino, a t-shirt (25€) está à venda na Kitchenette Pop Up Café, em Campo de Ourique, e no site da Kitchenette. Tal como o menu colaborativo, também aqui 10% do valor das vendas é destinado à UNFPA.

