Kitchenette retoma pop-ups de rua e o primeiro é com o The Sandwich Project

A Kitchenette Pop-up Store é especializada em eventos temporários, funcionando como um palco para os rostos por detrás das marcas de comida emergentes conhecerem o seu público. A pandemia pôs um travão aos eventos que iam de vento em popa mas Joana Duarte, responsável da Kitchenette, tratou de não parar e fazer a curadoria de cabazes de comida, sempre com saudades dos eventos in loco, onde as pessoas se juntam à beira da loja a comer e a beber, despreocupadas. O regresso dos eventos, se bem que com cuidados, preocupações e devidos distanciamentos, é já no dia 26, com uma sandes especial do projecto The Sandwich Project.

André Coelho e Marta Caldeirão, que deram à luz este projecto durante a quarentena, como resposta à suspensão da abertura do seu restaurante próprio, o Âmago (agora em soft-opening), continuam a fazer entregas ao domicílio do seu menu de quatro sandes. Mas para este evento na Kitchenette vão fazer uma quinta, exclusiva. Chama-se The Kimchis, seguindo a lógica dos nomes das outras sandes do projecto, todos baseados em bandas de música, e é de presa de porco preto, maionese de kimchi e nectariana braseada.

“Os Beatles diziam ‘all you need is love’, nós dizemos ‘all you need is pork’ e o melhor tipo de porco. Decidimos aliar um produto tão português ao sabor coreano, fazendo uma maionese de kimchi com o kimchi da marca Oh Na Mi Kimchi e juntar alguma frescura com o sabor da nectarina”, explicam os responsáveis.

Esta sanduíche estará disponível apenas no dia do pop-up e se quiser mesmo muito prová-la, pode reservá-la até 24 de Junho através de mensagem privada no Instagram da Kitchenette ou do The Sandwich Project. O combo para reservas inclui a sandes e uma cerveja da Musa, para comer no local ou seguir caminho (10€).

No próprio dia do pop-up haverá uma quantidade limitada de sandes (8,50€) e a cerveja será à parte (3€).

Rua Correia Teles, 70 (Campo de Ourique). 17.00-22.00.

