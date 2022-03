Kula: o novo estúdio de yoga que também quer ser marca

O número 30 da rua Monte Olivete, no Príncipe Real, acaba de ganhar um novo inquilino. O Kula é um estúdio de yoga com aulas todos os dias e para todos os níveis.

No Príncipe Real não faltam lojas, restaurantes ou quiosques. Mas uma coisa continuava em falta: sítios onde estender o tapete e aprender a controlar a respiração. O Kula, no número 30 da rua Monte Olivete, bem perto do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, vem preencher essa lacuna. O estúdio de yoga está aberto todos os dias com quatro aulas durante a semana e duas ao fim-de-semana. As manhãs são dedicadas a um yoga mais dinâmico enquanto as tardes são preenchidas com aulas mais calmas para desconectar do stress diário. Este sábado, dia 19, o Kula recebe o seu primeiro pop-up e no final do mês dinamiza o seu primeiro retiro.

“Cheguei [a Lisboa] em Maio do ano passado e vi que haviam alguns estúdios, mas nenhum que me falasse ao coração”, começa por partilhar Giorgia Galasso, a co-responsável pelo estúdio. Nascida em Roma, mas com a infância e adolescência passada em Londres, Giorgia começou a praticar yoga aos 14 anos por influência da mãe. “Comecei a perceber que havia algo ali [no yoga] que me fazia sentir bem”. Aos 18 anos, viajou até à Indonésia para fazer um curso de professora de yoga. “No yoga conectas-te com a tua respiração, com o teu corpo, começas a notar como é que o teu corpo funciona e crias uma relação com ele”. Depois de dar aulas em várias partes do mundo, Giorgia decidiu apostar no seu próprio projecto. “Não queria estar sempre a ensinar yoga nos estúdios de outras pessoas e o meu irmão disse-me que Portugal era o melhor país para abrir o meu estúdio”, explicou. Assim, Giorgia encarrega-se das aulas e gerência do Kula, enquanto o irmão, Ranieri Galasso, fica responsável pela parte financeira.

Mariana Valle Lima O estúdio tem aulas todos os dias, para todos os níveis e com diferentes intensidades

O Kula abriu portas a 7 de Outubro do ano passado e já criou uma comunidade de professores e alunos. “Muitas pessoas no Príncipe Real disseram-nos que não tinham onde ir, por isso os alunos surgiram muito rapidamente”, lembra a italiana. Quanto aos professores, a equipa é composta por elementos fixos e alguns que “vão e vêm”. “Há uma enorme comunidade de professores de yoga em Lisboa com vontade de dar aulas”.

O estúdio de yoga funciona todos os dias, com aulas adaptadas tanto a iniciantes como a avançados. Durante a semana, as aulas da manhã, às 8.45 e às 10.00, são de Power Yoga Flow com movimentos mais dinâmicos e sequências de posições que nos deixam a suar. Já as aulas de fim de dia, às 17.00 e 18.30, variam entre o Power Yoga Flow e o Flow & Restore Yoga e terminam sempre com o Yin Yoga. “Somos um dos únicos estúdios em Lisboa a oferecer aulas de Yin Yoga, que é um estilo mais calmo que acredito ser super importante”, partilha Giorgia. Aos fins-de-semana também há aula de Vinyasa Yoga.

DR Giorgia Galasso, co-responsável do Kula

Além das aulas, o Kula quer promover pop-ups e retiros. O primeiro pop-up acontece já este sábado, dia 19, das 13.00 às 17.00, com vinhos naturais, snacks saudáveis e marcas de roupa e acessórios. Também o primeiro retiro do Kula já tem data marcada: entre 31 de Março e 3 de Abril, em Aljezur. Os quatro dias (690€-900€) incluem aulas de yoga, meditação e comida plant-based ayurveda. “No futuro, acho que [o Kula] se vai basear muito mais em retiros porque é aí que as nossas práticas de yoga podem ser realmente aprofundadas”, confidencia a jovem professora.

O estúdio tem capacidade para oito pessoas e as aulas podem ser reservadas avulso (13€/aula) ou em passes de cinco aulas (55€), de dez aulas (95€) ou ilimitado (90€). Os novos clientes podem adquirir packs de duas aulas por semana (20€) ou um passe ilimitado por 75€. Os valores incluem tapete e materiais para a aula como blocos, cintos e mantas.

