"La Casa de Papel": Professor, Tóquio, Denver… Eles estão de volta

Numa altura em que quase nada se sabe sobre o que aí vem, a Netflix levanta um bocadinho o véu da terceira parte da série fenómeno La Casa de Papel com um vídeo que marca o encontro de todos os actores para a primeira leitura do guião.

“O grupo está de volta e desta vez acontecerá mais do que um simples assalto.” O anúncio é da Netflix, que junta ao comunicado um vídeo que, ao som da icónica "Bella Ciao", nos mostra todas as caras da série espanhola. “Com novos elementos na equipa, os riscos são agora maiores que nunca”, acrescenta a nota.

Hovik Keuchkerian (Bogotá), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) e Rodrigo de la Serna (O Engenheiro) são as novas caras. Todos os outros estão aqui, até mesmo Berlim (Pedro Alonso) – ainda se lembra de como tudo acabou?

Se sim, é normal que se esteja a perguntar como é que a história terá continuidade para uma terceira parte, mas o que é certo é que os macacões vermelhos e as máscaras de Salvador Dalí vão regressar já em 2019.

No vídeo, com pouco mais de um minuto, somos brindados com o entusiasmo deste regresso. Úrsula Corberó (Tóquio), Álvaro Morte (O Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsínquia), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) e Mario de la Rosa (Suarez) – uma cadeira para cada personagem, um guião para cada um. E por agora é tudo.

La Casa de Papel, criada por Álex Pina, com quem a Netflix assinou um contrato de exclusividade, começou por ser uma produção para o canal espanhol privado Antena 3. Em Espanha passou na televisão entre Maio e Novembro do ano passado. À Netflix, que comprou os direitos de distribuição internacional, chegou apenas no final de Dezembro e foi um sucesso imediato.

A história do assalto à Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tornou-se um verdadeiro fenómeno televisivo. Apesar de a Netflix não revelar números de audiência, sabe-se que a série espanhola é o título estrangeiro (língua não inglesa) mais vistos no serviço de streaming.

+ As séries que tem de ver até ao final do ano