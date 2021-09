La Féria mergulha no fundo do mar com o novo musical infantil ‘A Pequena Sereia’

Depois de Aladino, Rapunzel, Peter Pan, Pinóquio ou o Principezinho, Filipe La Féria pega em mais uma personagem muito querida do universo infantil para o seu novo espectáculo: Ariel. É já a partir deste sábado, dia 18 de Setembro, que as famílias podem ver no Teatro Politeama A Pequena Sereia, um musical que recria a magia das profundezas do mar.

Baseado no conto de 1837 de Hans Christian Andersen, o encenador e dramaturgo português criou uma produção de alta sofisticação tecnológica, em que se cria um efeito 3D, e juntou-lhe cenários, guarda-roupa e figurinos inesquecíveis. A ele juntou-se um elenco de jovens actores, cantores, bailarinos, acrobatas e músicos como Inês Branco, Jonas Cardoso e Marta Alves.

A Pequena Sereia estará em cena todos os sábados e domingos, às 11.00 e às 15.00. Além destas sessões, realiza-se durante a semana para escolas, às 11.00 e 14.00.

Teatro Politeama. Rua das Portas de Santo Antão, 109. Sáb-Dom 11.00 e 15.00. A partir de 7€.

