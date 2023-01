La Mafia se sienta a la Mesa, um restaurante atipicamente italiano com cunho espanhol

Depois de ter aberto no Parque das Nações em Abril, a marca instalou-se nas Avenidas Novas com pratos italianos e mediterrâneos vindos da vizinha Espanha.

Um restaurante italiano que serve ovos rotos, um prato tipicamente espanhol é invulgar. Mas é o que acontece no La Mafia se sienta a la Mesa, uma marca nascida em Espanha, onde já soma mais de 60 restaurantes, e que este ano se expandiu para Portugal – primeiro no Parque das Nações e mais recentemente na Avenida Duque D’Ávila, nas Avenidas Novas.

Ainda assim, na morada do Saldanha, assim como em todas as outras, Itália continua bem representada. A decoração das três salas privadas – que podem ser reservadas para jantares de grupo – é inspirada no país e em toda a parte há fotografias de Marlon Brando num dos seus papéis mais icónicos – o mafioso Vito Corleone. A referência ao filme O Padrinho, de Francis Ford Coppola, mostra como Javier Floristán, fundador da marca, é um apaixonado pelo título. É, aliás, ao filme e ao livro de Jacques Kermoal, La Mafia se sienta a la Mesa, sobre a importância da máfia italiana na gastronomia, que o restaurante foi buscar o nome.

A comida é atipicamente italiana. Significa isto que na carta há pratos italianos, em particular, e também mediterrâneos, no geral. A entrada de sardinhas marinadas, com focaccia pomodoro, Grana Padano D.O.P. e vinagrete de frutos secos com Modena e mel (9,90€) é um exemplo desta fusão, assim como o carpaccio de presa ibérica com lascas de foie gras (15,30€).

Entre os pratos principais encontram-se pastas, risottos e lasanha para todos os gostos. O arroz carnaroli, burrata, toucinho italiano, cogumelos, molho de tomate, nduja – creme italiano de chouriço picante – e queijo (16,80€) é ideal para partilhar. A massa grandi cappelli, recheada com frango do campo, ameixas e foie gras em molho à pescador, tomate, molho romesco, creme de leite e gambas (14,60€) também é uma boa opção. Já nas sobremesas, o tiramisù (6€) é incontornável.

Apesar de terem aberto dois restaurantes no espaço de um ano, as ambições da marca para o mercado português são ainda maiores. “Nós tínhamos o compromisso de, em 7 anos, abrir 15 restaurantes. Os primeiros dois já estão”, revela uma responsável do restaurante que não quer ser identificada.

Av. Duque de Ávila 66B (Avenidas Novas). Seg-Qui 12.30-16.00, 19.30-23.30. Sex-Sáb 12.30-23.30. Dom 12.30-16.00, 19.30-23.30

