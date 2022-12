Ouro Incenso e Birra. Cervejeiros de Marvila juntam-se para dar música ao bairro

Esta espécie de festival, regado a cerveja e com muita cantoria, volta a repetir-se no dia 7 de Janeiro. A entrada é livre.

No dia 7 de Janeiro, as cervejeiras artesanais Musa, Dois Corvos, Lince e Oitava Colina cumprem a tradição e dão música a Marvila, naquela que é a “edição mais bairrista de sempre” do Ouro Incenso e Birra. O evento é de entrada livre.

Entre as duas da tarde de sábado e as duas da manhã de domingo, nos diferentes espaços, vão actuar Alma Ata, Danny the Dawg, G Fema, Lewis, CZM, Marinho, Necxo, Nerve, Pongo e Velhote do Carmo. Já Fabz, Gonçalo Afonso, Holly Hood, Kwan, Luisa, Saint Caboclo, Sam the Kid e ZenGxrl animam com os seus dj sets.

Mas nem só de música se faz esta espécie de festival de celebração do Dia de Reis. Haverá tempo, claro, para a cerveja. Desta vez, a criação colaborativa do Ouro Incenso e Birra é a BIRRA, uma stout doce e encorpada.

Este ano, o valor total da venda de copos do Ouro Incenso e Birra servirá para ajudar as causas do bairro que lhe dá casa. Esta doação, entregue à associação de intervenção local Chelas é o Sítio, servirá para comprar equipamento para o estúdio comunitário que a estão a desenvolver.

Marvila. 14.00-02.00

