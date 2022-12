Sumol Summer Fest troca a Ericeira pela Costa da Caparica

O Sumol Summer Fest vai mudar-se da Ericeira para a Costa da Caparica já em 2023. Entre 30 de Junho e 1 de Julho, o festival estreia a nova morada, no Parque de Campismo do Inatel, mesmo ao lado da Praia de São João. Segundo a organização, estão asseguradas “óptimas condições e acessibilidades”, mantendo-se a habitual proximidade à praia.

O cartaz ainda não foi anunciado, mas as novidades “vão chegar brevemente” e os bilhetes já estão à venda nos locais habituais. Até 31 de Dezembro, o passe de dois dias com campismo custa 45€, sem campismo 35€. Já o bilhete diário fica a 27€. Está também disponível um passe combinado, que garante acesso ao MEO Sudoeste e ao Sumol Summer Fest por 140€. A partir de 1 de Janeiro, os preços aumentam.

Em quantidade limitada e em exclusivo nas lojas e no site da Fnac, há ainda um Fã Pack (40€), que inclui o passe de dois dias com campismo, um saco de pano exclusivo e uma bebida rebatível nos bares do festival; e dez packs dourados, premiados com acesso duplo à zona VIP.

A última edição do festival decorreu em 2022, após dois anos de pausa forçada pela pandemia. O cartaz, que também incluía aulas e actuações de dança, contava com artistas como Burna Boy, Trippie Redd, Mobbers, Piruka, Lon3r Johny, T-Rex e Nenny.

Parque de Campismo do Inatel. 30 Jun-1 Jul. Desde 27€

