A ideia é transportar quem aqui entra para uma autêntica esplanada italiana. Dois anos depois da abertura, o Rocco inaugura a Terrazza, com capacidade para 50 pessoas, luz natural e um serviço que vai do pequeno-almoço ao jantar.

O Rocco, restaurante italiano dentro do hotel The Ivens, recebeu finalmente o tão prometido upgrade. Uma esplanada – ou terrazza, em bom italiano – pensada para transportar a clientela para um charmoso recanto italiano. A mesa posta, o balcão do bar (que não lhe falte o aperitivo), as plantas, os azulejos pintados e a luz natural compõem o cenário, onde nem a belíssima fontana em pedra foi deixada ao acaso – veio directamente de Itália e foi preciso uma grua para pô-la aqui.

DR

Lázaro Rosa Violán, o homem que projectou os interiores do restaurante – incluindo as fotogénicas casas de banho ou o impactante bar, ambos odes ao maximalismo –, assina mais este espaço, protegido por uma estrutura em vidro que permite o seu usufruto durante todo o ano.

À mesa, a Terrazza dá lugar às especialidades do Rocco. A começar no pequeno-almoço, servido a partir das oito e com um buffet, complementado por ovos, tostas e panquecas à carta. O valor é de 38€ por pessoa e está disponível para não-hóspedes. O dia segue e, em menos de nada, já é hora de almoço. A burrata DOP (22€), o tártaro de atum (24€) ou o carpaccio de lombo de novilho (24€) são as entradas mais apetecíveis. Entre os clássicos da carta contam-se o robalo com risoto de amêijoas (36€), o bife Rossini (39€) ou a lasagna al ragù (26€). O tiramisù clássico (10€), o cheesecake Rocco (16€) ou o mil-folhas de avelã de Piemonte (10€) fecham a refeição em beleza.

DR Agnolotti ai funghi, um dos pratos sazonais do Rocco

A época da trufa branca há-de estender-se, pelo menos, até ao final de Fevereiro, motivo pelo qual alguns dos pratos ganham uma pitada extra de sabor. Os ovos de codorniz (34€) abrem as hostilidades, os agnolotti ai funghi (40€) e o tagliatelle ai funghi e tartufo (60€) servem como pratos principais.

Numa garrafeira onde cerca de metade das referências são portuguesas, há também espaço para vinhos italianos. Por outro lado, no que depender da carta de bar, o negroni vai ser sempre rei e senhor, com sete variações deste clássico da coquetelaria (10€-14€). Já que é para entrar em Itália sem sair do Chiado, ao menos que seja em grande. Vá treinando a pronúncia.

Rua Ivens, 14 (Chiado). 21 054 3168. Seg-Dom 08.00-01.00

+ The Monarch. Beber que nem reis no Cais do Sodré

+ Fauchon abre primeiro hotel em Portugal