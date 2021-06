Latina Grill: as carnes maturadas chegaram a Cascais

Cascais tem um mar reluzente, peixe na brasa, marisco fresco. Mas a oferta tem vindo a diversificar-se e no novo Latina Grill, na Estrada da Malveira da Serra, há carne maturada tenra. O restaurante está a cargo do chef André Sá Correia, natural do Funchal, e aposta em cortes de carnes nobres.

“Andei em torno do mundo nos últimos dois anos e decidi vir a Portugal fazer uma pausa. Por coincidência conheci o Luís Andrade, proprietário do restaurante, e, em vez de fazer mais um projecto de consultoria, foi-me pedido para liderar o espaço e tentar marcar a diferença aqui em Cascais”, explica o chef madeirense. O resultado foi uma casa com carnes únicas vindas um pouco de todo o mundo, como as famosas wagyu australiana ou a kobe japonesa. “Fizemos provas de carnes durante um mês e meio e seleccionámos o que consideramos ser as melhores carnes de cada país”, conta o chef André Sá Correia.

Latina Grill Chef André Sá Correia

Aqui a carne vem já maturada mas o processo de maturação continua a ser feito já no restaurante. Cada origem tem diferentes tempos de maturação e é possível provar a partir de diferentes cortes. Por exemplo, a rubia galega selecção de ouro, uma carne com 50 dias de maturação e onde os animais são alimentados apenas a grão durante 200 dias, pode ser pedida em cortes como bife da vazia (29,50€/ 350g) ou chuletón (73,50€/ 1kg). Já o black angus americano, pode chegar ao prato num rib-eye (37€/250g), numa vazia (31,50€/280g) ou num “bife do vazio” (17,50€/220g). Ainda com vários cortes, há a umi do Uruguai e carnes nacionais como o tomahawk (78€/1,2kg) ou a espetada do lombo da Madeira (18,50€).

Latina Grill Bife da vazia de wagyu da Austrália

Se estiver disposto a abrir um pouco mais a carteira, pode optar pelos cortes à medida onde cada cliente pede a carne e o peso que quer e o chef trata do resto. À escolha tem a rubia galega (119€/kg), a wagyu australiana (220€/kg) ou o kobe japonês (480€/kg). Para acompanhar, tem mais de uma dezena de guarnições, como a maçaroca grelhada (3,80€), a batata doce assada (3,80€) ou batata dourada com ovo a baixa temperatura e trufada quando chega à mesa (7€).

No final, se ainda tiver estômago, opte pela tarte de limão merengada desconstruída (7€) ou pelos churros com doce de leite (4€). Quando olhar para a lista, não estranhe encontrar lá o prego do chef André (7,5€). Ao estilo das marisqueiras, o chef sugere terminar a refeição com um prego de influência madeirense.

Latina Grill Batata dourada trufada com ovo a baixa temperatura

De terça a sexta-feira entre as 12.30 e as 15.30 há um menu executiço a preço simpático (15€), com entradas (couvert e entrada do chef), um corte de carne escolhido pelo chef, um acompanhamento (batata frita, arroz do rio ou salada de agrião), uma sobremesa (churros ou fruta da época), bebida e café.

O espaço, com 60 lugares no interior e 25 na esplanada, conta com música ao vivo, uma vez por mês, e DJ todas as sextas, sábados e domingos.

Estrada da Malveira Da Serra, 261 (Cascais). Seg-Dom 12.30-22.30. 96 870 7515. reservas.latinagrill@gmail.com

