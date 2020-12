Lay’s e Brigadeirando lançam salame gourmet de Natal

A Brigadeirando e a Lay’s juntaram-se para reinterpretar um clássico: criaram um salame de chocolate com o toque ainda mais crocante. A criação artesanal portuguesa resultou num contraste de sabores e texturas que pode provar até 6 de Janeiro na Brigadeirando, no LxFactory. Não demore: trata-se de uma edição limitada.

As batatas fritas Lay's Gourmet, partidas em pequenos pedaços, estão envolvidas com a bolacha que tradicionalmente faz parte da receita e conferem o toque crocante ao salame de chocolate belga da Brigadeirando. Rende entre doze a quinze fatias.

DR Salame Brigadeirando e Lay's

O bolo está disponível à fatia, para provar no espaço (2,5€), ou inteiro, para levar e adoçar a mesa da Passagem de Ano (35€). Durante a semana do Natal, as encomendas estão suspensas, mas a partir de 27 de Setembro volta a estar disponível na loja. Pode também fazer a sua encomenda na loja online ou pedir que o levem até si: a marca garante a entrega em todo o país. O pedido deve ser feito com 48 horas de antecedência.

Estão disponíveis também outras sobremesas natalícias como o Minibolo Tradicional de Natal (35€), o Minibolo Branco de Natal (35€), o Minibolo Red Velvet de Natal (35€) ou o Bolo Charlotte Red Velvet de Natal (35€).

Rua Rodrigues de Faria (Lx Factory), n 103. 213 143 399. Seg-Sex 11.00-19.00, Sáb e Dom 10.00-13.00 (os horários estão sujeitos a mudanças considerando as restrições impostas devido à Covid-19).

Editado por Vera Moura

