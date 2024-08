Poucos músicos capturaram o espírito dos anos zero com a clareza de James Murphy e dos seus LCD Soundsystem, nos singles e nos três álbuns lançados entre 2002 e 2010, alicerçados sobre um passado musical que é cada vez mais indissociável do presente. Houve algo de poético, por isso, na sua separação, em 2011. No entanto, passados poucos anos estavam de volta e mantêm-se à tona desde então – acrescentando um disco e umas quantas canções à sua discografia pelo caminho.

Há quantos anos é que não gravam um disco novo?

O primeiro e até agora único registo discográfico desta segunda vida dos LCD Soundsystem, American Dream, saiu há sete anos, em 2017. Não é injusto afirmar que estamos perante um James Murphy mais preguiçoso. Ou com menos para dizer.

Então o que é que vêm cá fazer?

Recordar os clássicos. A nostalgia não só é um dos principais ingredientes dos grandes festivais, como os LCD Soundsystem sempre se dedicaram a explorá-la e a reconfigurá-la. E por “clássicos” entendam-se as canções da primeira vida do grupo – normalmente há uma ou no máximo duas faixas de American Dream no alinhamento.

Isso quer dizer que já se conhece a setlist?

Nem por isso. Os americanos não se limitam a replicar o mesmo concerto todas as noites. Há surpresas, ocasionalmente versões e canções que mudam de sítio. Todavia, há temas que se repetem. Se não quiser ir para o Parque da Bela Vista completamente às escuras, pode dar uma vista de olhos ao alinhamento da última actuação antes do Kalorama Madrid, onde tocam já na quinta-feira, 29, um dia antes de regressarem a Lisboa. Foi em Turim, no TODAYS Festival, a 26 de Agosto.

Us v Them I Can Change You Wanted a Hit Tribulations Movement Tonite Someone Great Losing My Edge

Home Dance Yrself Clean New York, I Love You but You're Bringing Me Down All My Friends

Quem é que toca no mesmo dia?

Destacam-se os projectos de Ben Gibbard, The Postal Service e Death Cab For Cutie, que lançaram um par de discos marcantes em 2003 – Give Up e Transatlanticism, respectivamente– e continuam a celebrar os seus vigésimos aniversários, num só concerto. Tocam imediatamente antes dos LCD Soundsystem, no palco secundário. Jungle e The Kills são outros nomes sonantes. E não se atrevam a perder os portugueses Glockenwise, que mereciam tocar muito mais tarde e não às 18.20.

Ainda há bilhetes?

Há, pois. Os ingressos diários custam 65€ e o passe geral vale 160€ (mais taxas). Atenção: os detentores de Cartão Jovem têm um desconto de 20%.

