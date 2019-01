Lebanese Corner: este libanês desmistifica a fast-food

A fórmula é simples: os produtos são quase todos caseiros e o sabor diferente quer mesmo elevar a bandeira acima de qualquer estigma de fast-food. Por lá, Mohamed traz um bocadinho da cozinha do país de origem à Lisboa multicultural e, com a ajuda da mulher, vai transformando cada ingrediente numa experiência.

Trabalhou numa empresa de import-export em Lisboa e apaixonou-se pela cidade. Os pais, em Londres, deixaram-no dividido quanto à morada de um espaço seu, mas a capital portuguesa acabou por ser a opção e, depois de muita negociação, o Lebanese Corner abriu portas no Largo do Rato. "A ideia que tive foi que Lisboa era muito limitada em termos de comida libanesa, havia dois ou três. Há muitos kebabs mas são muito diferentes daquilo que fazemos, no pão, nos molhos. E a minha mulher fez alguma pressão para abrir alguma coisa cá", diz-nos Mohamed.

"Sabíamos que ia ser [um desafio], tivemos de introduzir a comida ao público português", conta. Era preciso explicar a diferença entre outros pratos de outros países que são, à partida, semelhantes a estes – portanto explicar-lhes pelo sabor, pelas texturas –, além de explicar cada ingrediente.

O menu não peca por exagero, evitando aqueles minutos de indecisão, e o espaço é uma ode ao minimalismo. Neste pequeno canto do Líbano em Lisboa, tudo o que é feito tem o propósito assumido de ser bom. Mohamed diz-nos que ainda há pormenores a finalizar para que possam servir todos os pratos.

A shoarma – com fattoush, molho de alho, hummús e pão tradicional feito na casa – (9,50€) pode parecer uma versão glamourisada de um prato bem conhecido por cá no fim das noitadas. Mas não é. O molho, caseiro, consistente, afasta-nos imediatamente do conceito mais fast-food.

O falafel (8,50€), esse, é a estrela da casa. Estaladiço por fora, suave por dentro, temperado ao ponto – sempre com tahini. A salada que acompanha ambos leva uma série de temperos, pão frito, e termina com sumo de romã.

Outros sabores a ter em conta são o Zaatar mix (3,50€) feito na hora, o fatayer (1,50€) de carne ou espinafres, e, para terminar, o doce de natas e mozzarela com pistacho e xarope de açúcar (1,20€).

Largo do Rato, 3 (Rato). Seg-Dom 12.00-21.30

