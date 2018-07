Lemon Fit: já abriu o ginásio que funciona 24 horas por dia

Preguiçosos: há menos uma desculpa esfarrapada para não estar em forma. Já tínhamos anunciado a sua chegada à cidade, mas só agora é que as portas do Lemonfit, o ginásio a funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana, se abriram.

São 2400 m² repartidos por quatro pisos, com uma cave dedicada ao crossfit e ao treino mais intenso, com direito a duas pistas de atletismo e um campo relvado. Acha pouco? Pelos outros andares repartem-se ainda a sala de treino com mais de uma centena de equipamentos de força e mais de 120 de cardio.

Entre as 23.00 e as 06.30 os sócios só entram no clube — vigiado por dois seguranças — com um código. Ou seja, durante esse horário o treino é feito sem orientação de qualquer instrutor. A partir das 06.30, o ginásio funciona como qualquer outro com personal trainers e aulas de grupo, cujos horários já pode consultar aqui.

“Estamos a falar de um espaço enorme mesmo no centro da cidade de Lisboa”, contou Ana Silva, responsável de marketing do clube, quando anunciámos a abertura do ginásio. “Temos a grande vantagem de conseguir reunir no mesmo espaço cinco conceitos diferentes: uma sala de pilates, outra de cycling, o estúdio de aulas, uma área de cardiofitness e um sala de crossfit.”

Os horários das aulas de grupo – que são mais de mil por mês – já podem ser consultadas no site do ginásio. Até 31 de Julho poderá treinar gratuitamente, só tem de pagar o valor de inscrição (35€). Depois, para frequentar o ginásio pode escolher entre a modalidade com fidelização (6,90€/semana) ou sem (7,90€), sendo que não tem restrições horárias.

Este é o primeiro ginásio Lemon Fit, mas a intenção da empresa é abrir pelo menos mais seis até ao final de 2018 em outras cidades.

+ Dar o corpo ao manifesto: ginásios em Lisboa

+ Gaste calorias sem gastar dinheiro nestes ginásios ao ar livre em Lisboa