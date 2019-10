Lenny Kravitz anuncia concerto na Altice Arena em 2020

Here to Love Tour traz o cantor vencedor de quatro Grammys a Lisboa para apresentar o seu último álbum, Raise Vibration. Os bilhetes são postos à venda no próximo sábado, nos locais habituais.

Lenny Kravitz, artista norte-americano, anunciou a sua nova digressão mundial, Here to Love Tour 2020 com passagem confirmada por Portugal. O concerto está marcado para 25 de Julho de 2020, na Altice Arena, em Lisboa. Os bilhetes estarão disponíveis para venda a 19 de Outubro, a partir das 10.00.

A nova tour do cantor de “Fly Away” promove o lançamento do seu último álbum Raise Vibration, que chegou às lojas em 2018, onde o cruzamento entre o rock, funk, blues e soul sobressai. O preço dos bilhetes começa nos 35€ e estende-se até aos 59€.

O cantor tocou pela última vez em Portugal no ano passado, também na Altice Arena, durante a sua digressão europeia.

