Dupla do colectivo New Kids On The Block assume a cozinha da Musa da Bica a partir de 1 de Outubro. Antes, há uma festa de despedida com os êxitos culinários de Godinho e música de amigos.

Dois anos depois de ter assumido os comandos da Musa da Bica, Leonor Godinho está de saída do pequeno bar da cervejeira, onde os petiscos sempre se distinguiram. Sucedem-lhe Pedro Abril e Tiago de Lima Cruz, parceiros de Godinho no colectivo New Kids On The Block, e que já estavam a tomar conta da casa desde o Verão.

“A Leonor Godinho está por cá quase desde o princípio. Primeiro fez quesadillas, depois almoços de domingo e os eventos mais engalfinhados da Fábrica Musa. Em 2019 abriu connosco a Musa da Bica e deu cabo de nós com o seu inigualável dom para o tacho. Já é Musa da cabeça aos pés e, por isso, nos custa tanto dizer que se vai”, lê-na na página de Instagram do bar, que dá a novidade. “Mas [Leonor Godinho] está feliz com isso e ainda mais feliz por deixar a cozinha nas mãos dos seus grandes amigos, Pedro Abril e Tiago de Lima Cruz”.

Em Agosto, a dupla já tinha tomado de assalto a cozinha da Musa da Bica com um menu que incluía mexilhão frito e maionese de caril verde, uma waffle chicken ando, uma ousada bola de berlim marota e carnitas, ou um muito tentador dog de polvo.

Pedro Abril e Tiago de Lima Cruz, que trabalharam pela primeira vez juntos na Taberna Sal Grosso, entram oficialmente na Musa da Bica a 1 de Outubro. Antes disso, Leonor Godinho despede-se em grande com uma festa de três dias, entre esta terça e quinta-feira, "com os melhores êxitos culinários da Bica para que todos possamos salivar outra vez". A música fica no primeiro a cargo da própria, seguindo-se um DJ set de Mike El Nite (dia 29) e outro pela família Cuca Monga (dia 30).

+ Beer Ato: o novo festival de cerveja artesanal do Hub Criativo do Beato

+ Oeiras mete “tudo ao molho” no Festival de Francesinhas