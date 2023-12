Lisboa adia inauguração da árvore e das luzes de Natal devido a temporal

A inauguração da árvore e das luzes de Natal de Lisboa estava programada para acontecer esta quinta-feira, 30 de Novembro, a partir das 19.00, no Terreiro do Paço. Mas, afinal, foi adiada para sexta-feira, 1 de Dezembro. A culpa é do mau tempo, que está novamente a provocar inundações na cidade. Lisboa está sob aviso amarelo.

Se tudo correr bem, isto é, se o tempo não voltar a interferir com a agenda da cidade, o programa terá início às 17.30, com a inauguração da árvore e das luzes de Natal, bem como um espectáculo de fogo-de-artifício e o já anunciado concerto dos Anjos. A entrada é livre.

Depois de ligadas, as luzes vão estar a funcionar de domingo a quinta-feira, das 17.30 às 23.00, e sextas e sábados, das 17.30 à meia-noite. Já no dia de Natal e na noite de passagem de ano, conte com iluminação até mais tarde, das 17.30 à 01.00.

+ Na Viplant, há uma pequena feira de diversões natalícia

+ Cais do Sodré vira Estação Natal de 9 a 16 de Dezembro