Na Viplant, há uma pequena feira de diversões natalícia

'Super Faitdivertidex Natalicious' dá as boas-vindas aos visitantes à entrada da loja de plantas. Uma inspiração para as famílias visitarem até 26 de Dezembro.

Este Natal, a Viplant Garden, em Oeiras, transformou-se na Super Faitdivertidex Natalicious. A feira, decorada a rigor, dá as boas-vindas aos visitantes e promete ser fonte de inspiração. Tem até ao dia 26 de Dezembro para visitar.

Umas luzes aqui, uns enfeites acolá e, de repente, o Garden Centre Oeiras deu início a uma tradição. De há cinco anos para cá, o viveiro de plantas transforma a entrada da loja num verdadeiro reino natalício. “Os temas são sempre diferentes, já fizemos uma oficina do Pai Natal, uma rua encantada com lojas, um bosque encantado...”, enumera Rita Azevedo, responsável do departamento comercial e de comunicação da Viplant Oeiras.

Este Natal, a Super Faitdivertidex Natalicious, com nome inspirado no universo da Mary Poppins, quer ser uma “feira encantada”. Do tecto pendem luzes e enfeites, a neve cobre o chão e, como não podia faltar em qualquer feira de diversões, há uma roda gigante, um carrinho de algodão doce e outro de cachorros-quentes. Há também um teatro de fantoches e, por todo o lado, pequenos ratos de peluche. Apesar de ser uma feira em ponto pequeno, as crianças podem andar no carrossel.

Francisco Romão Pereira

Além do tempo que levou a montar a exposição, a responsável realça o trabalho de pormenor investido ao criar este tipo de cenários. Desde 25 de Outubro, a decoração natalícia tem sido um sucesso, “as pessoas já conhecem a Viplant por ter uma exposição diferenciada, criaram o hábito de vir, vêm com as crianças comprar acessórios para a árvore e até ficam mais inspiradas para o Natal”, continua. Os acessórios e peças de decoração estão todas à venda e, se as pessoas estiverem interessadas, a loja também oferece vários serviços de styling natalício ao domicílio. Como é habitual, o cenário é utilizado para sessões fotográficas com o fotógrafo Pau Storch, sob reserva prévia.

Francisco Romão Pereira

A Viplant vende árvores, arbustos, flores e plantas, verdadeiras e artificiais, além de artigos de decoração e artigos técnicos de jardinagem. Nesta época do ano, pode lá encontrar pinheiros naturais.

A loja também oferece serviços de aluguer de plantas e artigos de decoração e de projectos de paisagismo. Mas não só: dá casa à Brigadeirando, especialista em bolos e brigadeiros, com residência na Lx Factory. O brunch faz as delícias dos visitantes aos fins-de-semana, mas a Brigadeirando da Viplant funciona de terça a sexta-feira, das 10.00 às 18.00, e sábado e domingo, das 10.00 às 19.00. O espaço inclui uma zona para as crianças se sentarem e escreverem a sua carta ao Pai Natal.

Francisco Romão Pereira

Na parte traseira da loja, onde habita um mundo de plantas naturais, das mediterrâneas às exóticas, pode contar com um parque infantil, onde pode deixar os miúdos enquanto faz compras para o seu jardim. “As pessoas vêm cá com as famílias e adoram isto”, garante Rita Azevedo. A Viplant de Oeiras está aberta todos os dias, incluindo feriados, das 09.00 às 19.00.

Avenida Bombeiros Voluntários de Oeiras (estrada de Oeiras). Até 26 de Dezembro. Seg-Dom 09.00-19.00. Entrada gratuita

