Lisboa antecipa luzes de Natal, mas conta poupar 50% no consumo energético

A árvore de Natal do Terreiro do Paço vai ser iluminada às 19.00 de segunda-feira, 5 de Dezembro. A inauguração das luzes natalícias será, por isso, um dia antes do que estava previsto. Ainda assim, o período em que estas estarão ligadas continua ser duas semanas inferior em relação ao ano passado, como medida de poupança energética. O horário de funcionamento das luzes também será reduzido, seguindo as recomendações do Governo.

Até 6 de Janeiro, as luzes serão ligadas todos os dias às 18.00. De domingo a quinta-feira, permanecerão acesas até às 23.00; à sexta-feira e ao sábado, um pouco mais, até à meia noite. No dia de Natal e na véspera da passagem de ano, ficarão até à 1.00 da madrugada. Os locais são os habituais: as principais avenidas, ruas e praças da cidade. Mas, primeiro, ilumina-se o pinheiro de Natal com 30 metros de altura erigido junto ao rio Tejo.

As iluminações recorrem a lâmpadas de baixo consumo com tecnologia LED, de acordo com o comunicado da Câmara Municipal de Lisboa deste sábado, em que a autarquia anuncia a antecipação do arranque oficial da iniciativa e reconhece as necessidades de poupança impostas pela crise energética, embora também a necessidade de impulsionar o comércio com estes tradicionais adornos natalícios.

“A poupança dos recursos do planeta é algo que nos preocupa verdadeiramente. E com isso em mente procuramos sempre optar por garantias na utilização das mais recentes técnicas de poupança, quer pela utilização de materiais mais eficientes, quer pela utilização de energias renováveis durante a produção”, lê-se. Na mesma nota, a Câmara de Lisboa garante “poupanças de 50% no consumo de energia” face a 2021.

“Estamos também cientes que este é um momento em que muitos comerciantes esperam potenciar as suas áreas de negócio, no sentido de alcançar mais e melhor oferta comercial, sendo para tal essencial promover mecanismos que contribuam para o acréscimo de movimento nas ruas e nas lojas”, acrescenta a mesma nota. As luzes de Natal, continua, “têm sido um dos pontos altos de estímulo ao comércio em Lisboa e constituem uma tradição fortemente enraizada por todos os que nela vivem e trabalham”.

