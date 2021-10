Lisboa convida a pôr as mãos na terra e plantar uma árvore

Lisboa quer ficar mais verde com a ajuda de quem cá vive, trabalha ou está de passagem. O convite é lançado pela Câmara Municipal de Lisboa, através do programa “Plante a sua árvore em Lisboa”, e pretende pôr toda a gente de mãos na terra em três espaços da cidade: o Miradouro do Avião, nos Olivais, a zona envolvente ao Estabelecimento Prisional de Monsanto e a mata e nave central da Quinta das Conchas. O primeiro dia de plantações acontece já este sábado, dia 9 de Outubro, e estimam-se que sejam plantadas 3400 árvores e arbustos entre os três locais escolhidos.



Para participar na iniciativa, basta inscrever-se no site da autarquia e indicar o local e horário pretendido. Para este sábado, dia 9, há cinco sessões disponíveis para os Olivais e Quinta das Conchas: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 e 11.00. Já para o Estabelecimento Prisional de Monsanto estão disponíveis ainda os horários das 11.30 e 12.00. Cada hora tem 25 vagas disponíveis. As inscrições são aceites por ordem de chegada e confirmadas por e-mail onde será indicado o ponto de encontro para cada acção de plantação.



As datas das próximas plantações vão ser divulgadas na agenda do município, é ficar atento para não deixar as inscrições esgotarem. Se tiver miúdos lá por casa, melhor ainda. Todos sabemos o quanto os mais novos gostam de pôr as mãos na massa – e o Planeta ainda agradece.



A iniciativa tem o apoio do projecto Life Lungs, liderado pela Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com o Município de Málaga, que tem como objectivo ajudar as cidades a adaptarem-se às alterações climáticas. A plantação de árvores e arbustos é uma das seis acções de implementação do projecto, juntamente com a gestão da água ou o rebanho de ovelhas instaladas no Parque da Bela Vista.

