Lisboa dá as boas-vindas a Junho com festa de espumantes

Começou a contagem decrescente para a segunda edição do único evento em Portugal dedicado exclusivamente a espumantes. Vão estar à prova mais de uma centena de vinhos nacionais e internacionais. E conte ainda com um workshop e um jantar vínico.

O vinho espumante costuma ser a escolha óbvia para os dias mais festivos, como a passagem de ano, mas também pode ser uma opção durante o resto do ano. Não tem de se render apenas ao tinto e à cerveja artesanal. No Brut Experience, marcado para 1 de Junho, entre as 15.00 e as 20.00, no Lisbon Marriott Hotel, poderá descobrir ou redescobrir produtores de todo o país, do Minho ao Algarve.

O programa contempla um workshop de harmonização de espumantes à mesa (25€), uma prova especial de espumante de prestígio (25€) e um jantar vínico preparado a preceito pelo chef executivo do Marriott, António Alexandre (50€ em pré-venda).

Destaca-se ainda a apresentação e entrega de prémios do Concurso Internacional de Espumantes Brut Experience, que distingue com ouro, prata e bronze os melhores espumantes da sala. No ano passado, na primeira edição do certame, co-organizado por José Miguel Dentinho e Luís Gradíssimo, A Quinta do Rol, situada no concelho da Lourinhã, foi a grande vencedora, com dois espumantes premiados, o Rosé Grande Reserva de 2009 e o extrabruto Blanc de Blancs, da mesma reserva.

Para acesso à feira, com oferta de copo, terá de desembolsar 15€ na pré-venda, na Ticketline, ou 20€ no local. Se comprar os bilhetes para o workshop, prova especial ou jantar vínico, também tem acesso ao evento. Para os verdadeiros apreciadores de espumante, há ainda um pack (80€ em pré-venda), que inclui todas as propostas anteriores.

