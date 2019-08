Lisboa despede-se do Verão em festa vínica ao ar livre

O Verão dura até Setembro, mas a revista Paixão Pelo Vinho e o Lisbon Marriott Hotel marcaram a festa de despedida já para este mês. Ao ar livre e de copo na mão, conte com vinhos portugueses, petiscos preparados pelo chef António Alexandre e muitos prémios para levar para casa.

A Bye Bye Summer Party já conta com cinco edições, sempre no jardim do Lisbon Marriott Hotel, ao qual regressa no dia 6 de Setembro, das 18.00 às 23.00, pelas mãos da revista Paixão Pelo Vinho. Para além das centenas de referências vínicas à prova, haverá cocktails, iguarias, música e uma missão: ganhar prémios. “Arrisque e ganhe” é a iniciativa patrocinada pela Enoport Wines com as marcas Faisão, Cabeça de Toiro e Lagosta.

Este ano, o evento conta também com o patrocínio da Adega de Favaios, que irá oferecer, a quem tiver adquirido o bilhete em pré-venda, uma garrafa de Favaíto, versão miniatura do moscatel original do Douro. Aos petiscos preparados pelo chef António Alexandre, juntam-se ainda porco no espeto e tábuas de enchidos e queijos para partilhar.

O bilhete, já disponível na Ticketline, custa 10€ em pré-venda e 15€ no próprio dia, sempre com oferta de copo para poder provar todos os vinhos e espumantes.

Lisbon Marriott Hotel. Av. dos Combatentes 45 (Lisboa). Sex 18.00-23.00. 10€-15€.

