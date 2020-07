Lisboa é a cidade preferida pelos turistas para viagens pós-confinamento

Na primeira metade de Junho, Lisboa atingiu o primeiro lugar do pódio de reservas de voos. No mesmo período do ano passado não passou da nona posição.

As conclusões são apresentadas num relatório publicado esta segunda-feira, 29 de Junho, pelo World Travel and Tourism Council (WTCC), em conjunto com consultora ForwardKeys, que divulga as dez cidades europeias que angariaram mais reservas de avião durante esse período.

“O sucesso do popular destino de férias Portugal em atrair visitantes resulta da implementação pelo Governo de várias medidas de saúde e segurança. Estão alinhados com nossos protocolos globais, preparados para reiniciar este sector importante e garantir viagens seguras”, defendeu Gloria Guevara, presidente e CEO da WTTC.

Mas enquanto Lisboa sobe oito posições, Londres desce do 1º para o 10º lugar, provavelmente na sequência de algumas restrições resultantes da pandemia, como um período de quarentena de 14 dias imposto a viajantes de outros países.

Na tabela do relatório (que pode ver aqui), as cidades de Paris e Amesterdão são as que reúnem mais interessados logo a seguir a Lisboa, com Viena e Barcelona a sentarem-se pouco acima de Londres.

+ Elevador de Santa Justa gratuito, descontos e iniciativas: Lisboa para os portugueses

+ A Islândia vai ter uma nova lagoa geotérmica na costa

Share the story