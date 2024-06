Lisboa é a quarta cidade da Europa com mais restaurantes Michelin por cada habitante

14 restaurantes de topo também colocam capital portuguesa como a oitava cidade do mundo com mais restaurantes com estrela Michelin por pessoa, de acordo com análise feita pela revista 'Chef's Pencil'.

Os dados referem-se aos meses de Maio e Junho deste ano do Guia Michelin e foi com base neles que a revista especializada Chef's Pencil posicionou Lisboa como a oitava cidade do mundo – e a quarta da Europa – com mais restaurantes Michelin por cada habitante. No contexto europeu, apenas Paris (França), Antuérpia (Bélgica) e Lyon (França) ficaram à frente da capital portuguesa, enquanto, a nível mundial, Quioto (Japão), Paris (França) e Washington (EUA) perfazem o pódio.

Entre os 14 restaurantes que colocam Lisboa nos lugares cimeiros da lista estão casas como o 100 Maneiras, de Ljubomir Stanisic, o Belcanto, de José Avillez, o recém-distinguido SáLa, com assinatura de João Sá, ou o primeiro estrelado da cidade, o Eleven, inaugurado há 20 anos pelas mãos de Joachim Koerper. "Se precisa de mais uma boa razão para visitar Lisboa, aqui está ela", escreve a revista especializada no sector, que não contou com os restaurantes estrelados de Cascais e Sintra, nomeadamente, a Fortaleza do Guincho, o Midori e o Lab by Sergi Arola.

Washington e Antuérpia são surpresas

Se Paris ou Quioto são habituées destas andanças, já Washington D.C., nos Estados Unidos, e Antuérpia, na Bélgica, surgem como surpresas no ranking da Chef's Pencil, em terceiro e quarto lugar, respectivamente. A cidade americana é "o destaque mais inesperado" do ranking, normalmente mais familiarizado com nomes como Nova Iorque, São Francisco e Chicago. Antuérpia é outra "entrada surpreendente", nota a revista, destacando os seus 17 restaurantes com estrela.

Numa análise por países, França continua a destacar-se como a nação com maior número de restaurantes Michelin, mas a Suíça retoma o primeiro lugar como país com mais restaurantes per capita certificados pela organização. Ao todo, são 134, quatro dos quais com três estrelas.

Em todo o mundo, calcula-se que o mercado do turismo gastronómico pese um total de 11,5 mil milhões de dólares, número que se prevê crescer nos próximos anos, tal como a lista de restaurantes do Guia Michelin, que hoje cobre mais de 40 países e territórios.

