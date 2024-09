Lisboa é a quinta cidade da União Europeia mais poluída por gases de navios

Lisboa está entre as cinco cidades portuárias da União Europeia com maior concentração de gases poluentes emitidos por navios de cruzeiro, segundo um estudo da organização ambientalista europeia Transport & Environment, relativo a 2023, noticia o Diário de Notícias. A lista é liderada por Barcelona, com os portos de Civita Vecchia (Roma), Pireu (Atenas) e Palma de Maiorca a ocuparem os restantes lugares no que toca à concentração de óxido de enxofre (NO2) e de partículas finas.

Os principais motivos para o posicionamento da capital neste ranking são o aumento progressivo do número de navios a atracar no Porto de Lisboa, mas também a ausência de uma estrutura que permita aos navios carregarem energia enquanto estão parados. Como consequência, continuam a queimar combustível para se manterem em funcionamento, uma situação que se deve prolongar pelo menos até 2029, ano para o qual está prevista a conclusão da electrificação da infra-estrutura (o prazo imposto por Bruxelas termina em 2030, chama a atenção o DN). Terminado processo, a Administração do Porto de Lisboa prevê "reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa em 77%”, declarou ao DN o CEO Carlos Correia.

A Transport & Environment indica, ainda, que, em 2022, os 218 navios de cruzeiro que circularam na Europa “emitiram mais gás sulfúrico tóxico do que mil milhões de automóveis”, o que representa “4,4 vezes mais do que todos ao automóveis que circulam no continente”. Associados a estas e outras partículas finas está o desenvolvimento de doenças respiratórias e o aumento do risco de patologias como o cancro de pulmão, cardiovasculares e do foro mental. O facto de cidades como Lisboa, Porto e Braga terem ultrapassado, em particular, o limite das concentrações de NO2 motivou o Tribunal de Justiça da União Europeia a mover uma acção contra Portugal, por incumprimento, no Verão de 2023.

Mais de 750 mil passageiros num ano

Em 2023, Lisboa recebeu 347 navios e mais de 750 mil passageiros, atingindo assim a maior marca de sempre neste âmbito – foram mais 54% do que no ano anterior. Neste embalo, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, decidiu impor a cobrança de uma taxa turística também aos viajantes que chegam à cidade por via marítima (paga pelas empresas de cruzeiro), prevendo-se uma receita anual de 1,2 milhões de euros, além do impacto do turismo no comércio. De acordo com a estimativa do administrador do Porto de Lisboa, Carlos Correia, cada passageiro gastará "entre 82 e 400 euros", afirmou ao DN.

O impacto económico é menosprezado, no entanto, por vários municípios europeus quando o comparam com o saldo ambiental da actividade dos navios de cruzeiro. Em 2021, Veneza – a cidade onde um navio chegou a chocar contra o porto, gerando cinco feridos – deu o exemplo, barrando a entrada a grandes navios no centro histórico. Também Palma de Maiorca, que antecede Lisboa na lista de cidades mais poluídas de cruzeiros, está a planear reintroduzir (já o experimentou em 2022) limites à actividade portuária, impondo um máximo de três navios por dia, em que apenas um pode superar os 5000 passageiros, segundo a Euronews. No ano passado, Barcelona, que lidera o ranking da Transport & Environment, fechou o porto Norte da cidade e impôs um limite de sete navios por dia a atracar nos seus diferentes terminais. Também Santorini, na Grécia, e Dubrovnik, na Croácia, apertaram as regras às empresas de cruzeiro e, em Marselha, França, 50 mil pessoas assinaram, em 2022, uma petição contra esta forma de turismo. Já em Amesterdão, a decisão foi mais radical: banir, por completo, a entrada de cruzeiros no centro da cidade, com o objectivo duplo de reduzir a poluição e o número de turistas.

De acordo com a Associação Internacional de Empresas de Cruzeiro, o compromisso ambiental do sector é reduzir as emissões de carbono em 40% até 2030, com as organizações mais ambiciosas a assumirem a meta de zero emissões líquidas até 2050.

