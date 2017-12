Lisboa é o melhor destino para city break do mundo

Já é quase sem surpresa que os prémios e destaques chegam a Lisboa. Desta vez, a capital portuguesa foi considerada o melhor destino para city break do mundo nos World Travel Awards, que aconteceram este domingo no Vietname.

É a primeira vez que Lisboa recebe esta importante distinção. E o que é que Lisboa tem? A cidade foi escolhida pela sua “oferta de excelência” no que respeita a estadias de curta duração. Ou seja, Lisboa tem hotéis, restaurantes e uma diversificada programação cultural que tornam qualquer escapadinha especial.

“O reconhecimento de Lisboa como o melhor destino mundial para city break é fruto do crescente prestígio da cidade e do investimento na requalificação do património, na disponibilização de novos equipamentos e do enriquecimento da oferta cultural e gastronómica, que beneficiam quem visita a capital portuguesa e nela trabalha ou vive”, escreve em comunicado Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

Para o autarca, “o trabalho desenvolvido na promoção turística de Lisboa contribui ainda para uma maior notoriedade e reputação do país a nível mundial”.

Criados em 1993, os World Travel Awards reconhecem os melhores exemplos de boas práticas no sector do turismo à escala global. A votação é realizada pelo público em geral e por mais de 200 mil profissionais de turismo, de mais de 160 países.

