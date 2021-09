Lisboa está no top das melhores cidades do mundo em 2021

Qual é a melhor cidade do mundo? Não é uma pergunta fácil de responder – afinal, as cidades estão cheias de pessoas e as pessoas estão cheias de contradições. Mas não faz mal, encontrámos uma maneira de saber o que torna um lugar perfeito (ou quase) e quais as cidades a liderar o caminho, mesmo com uma pandemia pelo meio. Com a ajuda de 27 mil pessoas, que responderam a mais um Time Out Index, chegámos ao ranking definitivo das melhores cidades do mundo em 2021. São Francisco, nos Estados Unidos, é a grande vencedora. Lisboa e Porto também se encontram no top.

Há muito que São Francisco é “um farol de ideias progressivas, inclusão e inovação”. Altas taxas de vacinação combinadas com muitos jantares ao ar livre e canábis de qualidade (sim, leu bem) tornam a cidade norte-americana o lugar ideal para se estar agora. Mas há mais cidades no mundo a merecer uma visita. Em Portugal, o Porto está no top 10, a ocupar orgulhosamente o 9.º lugar (já para não falar que é o 2.º melhor lugar do mundo para fazer novos amigos), e Lisboa na 21.ª posição, a redescobrir o seu potencial de vida ao ar livre (para o ano ninguém nos pára).

“Lisboa estava em alta antes da pandemia. A cena gastronómica estava mais agitada do que nunca; os bares, as festas e os concertos atraíam visitantes de todo o mundo. Mas, de repente, tivemos que nos adaptar”, relembra Hugo Torres, director adjunto da Time Out Lisboa. Além dos colectivos, das colaborações ad hoc e dos pequenos negócios artesanais e de nicho, que começaram a surgir em toda a cidade, verificou-se um reforço da aposta na qualidade dos produtos e na sazonalidade – 87% dos leitores consideram a cidade perfeita para “comer e beber” e 75% está convencido que o cenário cultural não fica atrás. Os eventos podem ter estado suspensos durante boa parte do último ano, mas o regresso fez-se em grande e ao ar livre. “Lisboa fez o que qualquer cidade do sul da Europa deveria – ocupar terraços, margens de rios e basicamente qualquer outro espaço ao ar livre disponível”, acrescenta Hugo Torres, que destaca ainda o aparecimento dos New Kids on the Block, um colectivo de jovens chefs, com pedigree de alta gastronomia, que passaram o ano a dinamizar o panorama gastronómico lisboeta, ao dar vida à cozinha tradicional portuguesa em pequenos restaurantes.

Para descobrir mais sobre as melhores cidades do mundo em 2021, basta consultar a lista completa no site da Time Out Global. Não concorda com este ranking? Para a próxima esperamos contar com a sua opinião. Siga a página da Time Out Everywhere no Facebook, @timeouteverywhere no Instagram e @timeout no Twitter, para ser o primeiro a saber quando lançarmos o nosso próximo inquérito.

