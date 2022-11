Lisboa ganhou uma escultura de homenagem a Simone Veil

Localizada na frente ribeirinha entre a Ribeira das Naus e o Cais do Sodré, a Praça Europa foi brindada este sábado com uma peça escultórica de homenagem a Simone Veil (1927-2017), francesa sobrevivente dos campos de concentração nazis que se destacou como Ministra da Saúde, tendo batalhado pela legalização do aborto em França. Foi ainda a primeira mulher à frente de uma instituição da União Europeia (UE), como presidente do primeiro Parlamento Europeu directamente eleito pelos cidadãos da UE.

Fotografia: Mariana Valle Lima

Foi inaugurada no sábado passado, durante o encerramento da Temporada Portugal-França 2022, um programa que ao longo de três dias promoveu o intercâmbio cultural entre os dois países. A peça escultórica é da autoria da premiada ceramista Maria Ana Vasco Costa, destacando-se pela sua estrutura tridimensional revestida a painéis cerâmicos, e ostenta uma frase de Veil na sua língua materna, mas com tradução em português: "Nous sommes responsables de ce qui nous unira demain" – "Somos responsáveis pelo que amanhã nos irá unir."

+ Lisboa Criola: quatro dias de música, arte e gastronomia

+ Feira de Outono leva antiquários e galeristas à Sociedade Nacional de Belas Artes