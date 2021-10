Lisboa nomeada Melhor Cidade Património pela primeira vez

Os World Travel Awards distinguem anualmente “os melhores exemplos de boas práticas no sector do Turismo”. Lisboa está nomeada em seis categorias.

Lisboa poderá vir a ser distinguida, pela primeira vez, como Melhor Cidade Património. A juntar a esta nomeação na 28ª edição dos World Travel Awards, considerados pelo sector como os “Óscares do Turismo”, a capital portuguesa também figura entre as cidades indicadas aos prémios de Melhor Destino City Break, Melhor Destino Citadino, Melhor Destino de Cruzeiros e Melhor Porto de Cruzeiros do Mundo. Mas há mais.

O Turismo de Lisboa também está nomeado para Melhor Conselho de Turismo de Cidade, pelo trabalho que tem dedicado à promoção do destino nos mercados externos. “Estas nomeações, que resultam de um fortíssimo contributo e esforço de todo o sector, são um motivo de orgulho e, particularmente, de esperança pela retoma do turismo em Lisboa, que tanto sofreu durante o último ano e meio”, afirma José Luís Arnaut, presidente-adjunto da Associação de Turismo de Lisboa.

Criados em 1993, os World Travel Awards (WTA) reconhecem os melhores exemplos de boas práticas no sector do turismo à escala global. Os prémios atribuídos são resultado de uma votação online por parte do público em geral, ao qual se juntam 200 mil profissionais do sector turístico, oriundos de 160 países. Para ver a lista completa de nomeados para os prémios deste ano, basta registar-se no site dos WTA, onde poderá participar na votação até 24 de Outubro.

Em 2020, na edição dos WTA mais votada de sempre, Lisboa foi eleita o Melhor Destino City Break do mundo, por conjugar “natureza, praias, uma reserva natural de surf, património mundial da UNESCO, gastronomia, dois estuários ou até mesmo o oceano”.

