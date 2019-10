Lisboa recebe pela primeira vez festival de cinema de desporto ao ar livre

Depois de ter passado por cerca de oito países, do Canadá à Antárctica, o mais prestigiado festival de cinema de desporto ao ar livre instala-se pela primeira vez em Portugal, com o apoio do Heden, um hub criativo de coworking em Lisboa.

O Banff Centre Mountain Film Festival, que acontece todos os anos, entre Outubro e Novembro, em Alberta, no Canadá, está em digressão pelo mundo e prestes a chegar pela primeira vez a Portugal, depois de ter estado nos Estados Unidos, na África do Sul, na China, no Líbano, no Chile, na Nova Zelândia e na Antárctica. Com data marcada para 12 de Outubro, o terraço do novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa irá transformar-se em sala de cinema ao ar livre. Entre as 19.00 e as 21.35, há oito filmes de desporto para ver.

“Portugal é um país rico em serra e mar, que muito tem atraído os amantes do desporto de aventura, nacionais e internacionais. Acreditamos que a chegada do Banff Centre Mountain Film Festival a Portugal é a afirmação dessa tendência pelo que esperamos contribuir para a valorização da riqueza e a diversidade natural do país, elevando Portugal como destino de eleição para os amantes desta prática”, afirma em comunicado Mark Louie, coordenador do programa da mostra anual de filmes de surf, montanhismo, ambientalismo e superação humana, que foi fundada em 1976 por um grupo de amigos entusiastas de desportos ao ar livre.

Pela mão da Heden, uma rede de espaços de coworking em Lisboa, o festival arranca às 19.00 de 12 de Outubro, com a curta-metragem Rogue Elements: Corbet’s Couloir, sobre Casey Brown e Cam McCaul, que se tornaram os primeiros a enfrentar a montanha Couloir de Corbet em Jackson Hole, Wyoming, em duas rodas. Segue-se, das 19.05 às 19.12, Brothers of Climbing, sobre o projecto criado por Mikhail Martin para desafiar a diversidade e os estereótipos no mundo da escalada. Mas há mais seis filmes para exibir até às 21.35.

Entre as propostas de cinema, destaca-se, por exemplo, For the Love of Mary (19.30-19.36), que conta a história de George Etzweiller, um corredor de 97 anos que, apesar de ter um pacemaker, continua a competir na extenuante corrida de 11 quilómetros até ao Monte Washington, o ponto mais alto do estado de Nova Hampshire e da Região Nordeste dos Estados Unidos. Mas também Reel Rock 12: Break On Through (21.19-21.35), sobre Margo Hayes, uma jovem que se tornou, aos 19 anos, a primeira mulher a escalar uma rota classificada com o nível mais alto de dificuldade.

O programa completo pode ser consultado no site português do Banff Centre Mountain Film Festival. Os bilhetes, com um custo de 8€, já estão disponíveis para compra na Ticketline.

Terminal de Cruzeiros de Lisboa. 12 de Outubro. Sáb 19.00-21. 8€.

