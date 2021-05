Lisboa tem duas das melhores mercearias do mundo para o 'Financial Times'

O jornal britânico Financial Times elegeu as 50 melhores mercearias do mundo e há duas casas lisboetas mencionadas na lista. De Los Angeles a Beirute, passando por Singapura ou Istambul, a selecção dá a conhecer casas tradicionais, delis modernos ou mercearias gourmets, listadas por ordem alfabética.

A Manteigaria Silva é um dos espaços da capital portuguesa mencionados na lista. “A mercearia mais antiga de Lisboa é um banquete para os sentidos com a sua vasta variedade de queijos da Serra, de presuntos pendurados e do típico bacalhau curado”, escreve o reputado jornal britânico sobre a loja que terá sido criada em 1890.

Outro dos espaços em destaque é a charcutaria e garrafeira Manuel Tavares, fundada em 1860 e localizada entre o Rossio e a Praça da Figueira. “Esta agitada loja de produtos e vinhos no centro de Lisboa data de 1860. O pessoal usa aventais vermelhos às riscas e camisas brancas, e pode encontrar queijos fabulosos do Alentejo e de Azeitão, chouriços de javali e veado, bolo de figo do Algarve e chá preto dos Açores. É também conhecido pelas suas nozes e frutos secos. Não saia sem experimentar o presunto de Barrancos”, sugere o Financial Times.

+ Dez mercearias tradicionais em Lisboa

+ As melhores mercearias do mundo em Lisboa