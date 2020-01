Lisboa tem finalmente pastéis de nata vegan certificados

A nova pastelaria de Campo de Ourique aposta na versão vegan de um clássico português: um pastel de nata sem qualquer produto de origem animal e com selo vegano da União Vegetariana Europeia. Até sábado, na compra de um exemplar, tem direito a um café – e pode pedir para ser servido num copo de bolacha comestível.

Na Vegan Nata, na Rua Quatro de Infantaria 29 D, os pastéis de nata têm menos açúcar e 0% de produtos de origem animal. Está no nome, na decoração e, se dúvidas houvesse, na receita certificada. O selo vegano, reconhecido internacionalmente, é da União Vegetariana Europeia. Mas o mérito é da nutricionista Rita Santos. “Fiz o meu primeiro pastel de nata em casa, em Dezembro de 2018”, recorda, antes de nos levar a visitar o piso subterrâneo, onde duas pasteleiras preparam a fornada seguinte. A primeira demorou pouco mais de uma hora a desaparecer.

Fotografia: Mariana Valle Lima

“Não foi fácil desenvolver a receita”, admite Rita. “Era importante para mim não ser mais um pastel de nata. Daí só termos aberto a casa após a certificação, exposta à entrada. Mas foi preciso praticar muito, dar a provar, aperfeiçoar.” Sem formação em pastelaria, a parte mais difícil era fazer a massa folhada. Actualmente, tem duas pasteleiras responsáveis pelo fabrico da nata vegan. “A massa é preparada no dia anterior, de manhã preenchemos com o recheio e a primeira fornada sai às 09.00.”

Antes de a porta abrir é possível sentir o doce e reconfortante cheiro a sair pelos respiradores. Mais impressionante é o chão do piso superior, que tem duas “janelas” com vista para o andar de baixo – ou seja, para a fábrica. Com um banco corrido mesmo em frente ao balcão, os mais curiosos têm oportunidade de ver tudo a acontecer: a massa a ser enformada, o recheio a sair das bisnagas de pasteleiro, os tabuleiros a entrar no forno. “Dá para espreitar”, ouve-se dizer. É um dos muitos clientes do dia, que não têm resistido a tirar a fotografia da praxe. “É uma caixa, por favor”, acrescenta.

Fotografia: Mariana Valle Lima

Na montra, o pastel de nata vegan (1,20€) é a única oferta de pastelaria, mas não é o único produto comestível. Se quiser levar o seu café ou descafeinado (0,70€) para a rua, poderá levá-lo num copo de bolacha, o Cupffee da Soditud, empresa responsável também pelos pratos de farelo de trigo. “Não sabem tão bem, mas são biodegradáveis”, explica Rita. “Não temos utensílios de plástico e estamos à procura de uma alternativa para as garrafas de água.”

O café e o descafeinado também são vegan, avisa a nutricionista. “Os blends do café e do descafeinado foram feitos por nós em parceria com a Negrita, não existem em mais lado nenhum e também têm certificação V-Label. Teremos em breve o grão à venda.” Há ainda galão vegan (1,40€), cappuccino vegan (1,50€), chocolate quente vegan (0,70€-2,20€), chás Honest (1,60€) e cidra Appletiser (1,50€), 100% sumo de maçã levemente gaseificado.

Fotografia: Mariana Valle Lima

O espaço está aberto de segunda-feira a domingo, das 09.00 às 19.00. Mas o horário poderá sofrer alterações a partir de Fevereiro. “Este mês é para dar a conhecer o pastel e avaliar o movimento. Tudo dependerá da adesão. Até agora está a correr muito bem, as primeiras fornadas acabam depressa.” Além de poder consumir no espaço, ao balcão ou sentado no banco corrido, é ainda possível comprar ou encomendar caixas de seis (7€) ou doze (13,50€). Até sábado, na compra de um pastel, oferecem-lhe o café. Se pedir o copo de bolacha, o preço é o mesmo.

Existem mais pastelarias em Lisboa com pastéis vegan no menú, como A Batalha, perto do Largo de Camões, mas a Vegan Nata é a primeira marca de pastel de nata vegan certificada pela V-Label Portugal. “Não produzimos mais nenhum produto alimentar a não ser a nata vegan, por isso não há risco de contaminação. Numa pastelaria com mais produção, não é possível dar essa garantia.”

Vegan Nata, Rua Quatro de Infantaria 29D, Campo de Ourique. Seg-Dom 09.00-19.00.

