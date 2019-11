Lisboa tem mais 150 bicicletas para partilhar

Há um ano, a hive escolhia Lisboa como cidade piloto para o lançamento das suas trotinetas eléctricas. Agora faz o mesmo, mas com as bicicletas para partilhar.

Às cerca de 600 bicicletas Gira e às 1750 da JUMP, detida pela Uber, juntam-se agora 150 bicicletas eléctricas da hive, a operadora que depois de Lisboa já conquistou território em mais nove cidades europeias.

Reservar bicicletas é um processo simples, já familiar a muitos lisboetas: os utilizadores fazem o registo e o login na aplicação e depois é só começar a pedalar. Neste caso o custo de bloqueio das mesmas é gratuito e a utilização fica em 0,20€ por minuto.

©DR

Para Tristan Torres, CEO da hive, “as pessoas procuram formas de transporte alternativas que tornem a sua vida no dia-a-dia mais fácil, saudável e divertida, e nós queremos ser parte dessa mudança”. Thiago Ibrahim, Director-Geral da hive em Portugal, acredita que uma “plataforma multimodal permite aos utilizadores escolher o tipo de veículo consoante aquelas que são as suas necessidades no momento”.

Com sede em Barcelona, desde Fevereiro deste ano que a hive faz parte do grupo FREE NOW, uma parceria de mobilidade entre a Daimler e a BMW.

