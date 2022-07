Lisboa tem mais sete estações GIRA, distribuídas por seis freguesias

São sete as novas estações GIRA, divulgou a EMEL esta quinta-feira, distribuídas pelas freguesias das Avenidas Novas, Benfica, Campo de Ourique, Campolide, Carnide e Lumiar. No total, traduzem-se em 126 novas docas de bicicletas municipais partilhadas.

O destaque vai para as estações 510, com 17 docas, entre o Largo da Revista Militar e a Avenida do Colégio Militar (Benfica); e 352, também com 17 docas, entre a Rua Tomás da Anunciação e a Rua Almeida e Sousa, em pleno centro de Campo de Ourique, zonas que ainda não tinham nenhuma estação GIRA nas proximidades. Por exemplo, até agora, na freguesia de Campo de Ourique, a estação mais próxima do local onde agora inaugura a estação era a que se encontra junto ao Amoreiras Shopping Center, a 1km de distância.

As restantes novas estações GIRA podem ser encontradas nas seguintes localizações: Rua Dom Francisco Manuel de Melo/ Rua Artilharia 1 (Avenidas Novas), com 14 docas; Rua de Campolide/ Rua Marquês da Fronteira (Campolide), com 14 docas; Rua Padre Américo (Carnide), com 20 docas; Avenida das Nações Unidas/ Azinhaga da Torre do Fato (Carnide), com 20 docas; e Rua Professor Pulido Valente/ Rua Professor Mário Chicó (Lumiar), com 25 docas.

Com esta inauguração, Lisboa passa a ter um total de 130 estações e 2499 docas destinadas ao parqueamento das cerca de 1600 bicicletas que estão em circulação. Segundo a EMEL, “as GIRA já pedalaram mais de 12 milhões de quilómetros, em mais de seis milhões de viagens realizadas na cidade de Lisboa.”



O mapa com todas as estações da rede pode ser consultado na app GIRA e no site oficial da rede.

