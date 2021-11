Lisboa tem um novo parque de estacionamento com 63 lugares

No futuro, nascerá aqui a anunciada "Fábrica de Unicórnios". Mas, para já, é a EMEL que chega ao Hub Criativo do Beato.

O Parque do Hub Criativo do Beato

A EMEL vai inaugurar amanhã, terça-feira, um parque de estacionamento no Hub Criativo do Beato, com opção de assinaturas mensais, não só para residentes e comerciantes, mas também para o "público em geral", informa a empresa municipal.

O espaço de 35.000 m2 em Marvila onde funcionou a antiga Manutenção Militar está nas mãos da Startup Lisboa, a responsável pela selecção dos futuros ocupantes dos mais de 20 edifícios do Hub Criativo do Beato, um dos grandes projectos para a cidade de Lisboa nas áreas da tecnologia, inovação e indústrias criativas. A prometida "Fábrica de Unicórnios" do actual executivo será aqui instalada, mas antes dos cascos, entram as rodas.

Segundo a EMEL, o novo parque de estacionamento foi projectado e construído em apenas dois meses e meio, graças a um investimento de 51 mil euros que acrescenta 63 lugares aos 6535 que já existiam em 38 parques municipais. Três dos lugares são destinados a condutores com mobilidade reduzida.

O novo Parque do Hub Criativo do Beato funcionará 24 horas por dia, com atendimento presencial no horário diurno (8.00 - 21.00) e remoto no horário nocturno.

