Não é propriamente um segredo, mas poucos sabem da existência do terraço do Terminal de Cruzeiros de Lisboa com vista sobre a cidade e o rio. Novembro é um “mês de teste” para a reabertura ao público, e o espaço está acessível apenas em dias selecionados. Ainda é possível subir à cobertura do edifício a 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 26 de Novembro.

A abertura do espaço ao público está condicionada pelos cruzeiros e respectivo número de passageiros e só acontece, regra geral, quando não há navios no terminal. Nesses dias, os portões de acesso à cobertura estão abertos para quem quiser ver a cidade de um novo ponto de vista, das 10.00 às 18.00. A entrada é livre, sem qualquer custo, tanto para residentes em Lisboa como para quem queira simplesmente ver a paisagem.

Gabriell Vieira

O acesso faz-se através de escadas rolantes ou utilizando o elevador exterior até ao segundo piso. Lá em cima revela-se uma vista panorâmica sobre o rio e sobre a cidade. De um lado há uma vista desafogada sobre o Tejo, do outro um retrato das zonas da Graça, Alfama e Santa Apolónia.

Por enquanto, a afluência é reduzida – durante a visita da Time Out não houve quem subisse ao terraço – e ainda não há informação sobre as datas em que será possível aceder ao terraço em Dezembro.

Gabriell Vieira

O Terminal de Cruzeiros de Lisboa foi inaugurado a 10 de Novembro de 2017, meses depois do previsto. A obra é do arquitecto João Luís Carrilho da Graça, que venceu um concurso público internacional de ideias, lançado pelo Porto de Lisboa em 2010. A infra-estrutura venceu depois o Prémio Valmor, o Prémio Municipal de Arquitectura e foi um dos 40 finalistas do Prémio de Arquitectura Contemporânea da União Europeia Mies van der Rohe.

